Чоловіка виключили з військового обліку ще у 2022 році, але в Резерв+ він залишався військовозобов'язаним: що сказав суд

Хмельницький окружний адмінсуд зобов’язав ТЦК внести до реєстру «Оберіг» відомості про виключення громадянина з військового обліку, оскільки попри рішення ВЛК про непридатність до служби та виключення з обліку ще у 2022 році він продовжував відображатися військовозобов’язаним у «Резерв+».

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Хмельницький окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправною відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про його виключення з військового обліку.

За результатами розгляду суд дійшов висновку про протиправність дій ТЦК та зобов’язав внести до реєстру актуальну інформацію про виключення позивача з військового обліку.

Обставини справи

Позивач зазначав, що ще 11 березня 2022 року був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі статті 64а графи II Розкладу хвороб Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Цей факт підтверджувався довідкою військово-лікарської комісії та відповідною відміткою у військовому квитку.

Водночас в електронному військово-обліковому документі, сформованому через застосунок «Резерв+», містилися відомості про перебування позивача на військовому обліку у відповідному ТЦК та СП. Крім того, у реєстрі була відображена інформація про порушення ним правил військового обліку.

З метою усунення невідповідностей громадянин звернувся до територіального центру комплектування із заявою про внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» відомостей про його виключення з військового обліку.

У відповідь ТЦК повідомив про необхідність направлення документів на затвердження до регіональної військово-лікарської комісії. Після повторного звернення заявнику було відмовлено у внесенні відповідних відомостей до реєстру та запропоновано особисто з’явитися до ТЦК із пакетом документів, зокрема зі свідоцтвом про хворобу.

Вважаючи таку відмову незаконною, громадянин звернувся до адміністративного суду.

Позиція суду

Суд навів положення Конституції України, Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Під час розгляду справи встановлено, що позивач пройшов військово-лікарську експертизу 11 березня 2022 року та був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідний запис було внесено до його військового квитка.

Суд звернув увагу, що стаття 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» розмежовує поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку». Законодавець визначив для цих процедур різні підстави та різні правові наслідки.

Зокрема, у разі зняття з військового обліку особа зберігає статус військовозобов’язаного та може бути повторно поставлена на військовий облік. Натомість виключення з військового обліку означає втрату статусу військовозобов’язаного.

Суд зазначив, що така правова позиція відповідає висновкам Верховного Суду, викладеним у постанові від 21 травня 2025 року у справі №280/2880/24.

Оскільки наявними у справі доказами підтверджено факт визнання позивача непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, а відповідна відмітка міститься у військовому квитку, підстав для відмови у внесенні цих даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не було.

Висновки суду

Хмельницький окружний адміністративний суд у справі № 560/138/26 дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протиправно відмовив у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку.

Суд визнав належним способом захисту порушених прав визнання такої відмови протиправною та зобов’язання відповідача внести до реєстру актуальні й достовірні відомості про виключення громадянина з військового обліку.

У результаті адміністративний позов було задоволено повністю. Суд визнав протиправною відмову ТЦК щодо внесення відповідної інформації до реєстру «Оберіг», зобов’язав внести такі відомості та стягнув на користь позивача судовий збір у розмірі 1331,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

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