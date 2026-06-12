Мужчину исключили с воинского учета еще в 2022 году, но в «Резерв+» он оставался военнообязанным: что сказал суд

Хмельницкий окружной административный суд обязал ТЦК внести в реестр «Оберіг» сведения об исключении гражданина с воинского учета, поскольку, несмотря на решение ВЛК о непригодности к военной службе и исключении с учета еще в 2022 году, он продолжал отображаться как военнообязанный в «Резерв+».

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Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным отказа во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о его исключении с воинского учета.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу о противоправности действий ТЦК и обязал внести в реестр актуальную информацию об исключении истца с воинского учета.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что еще 11 марта 2022 года был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета на основании статьи 64а графы II Расписания болезней Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Этот факт подтверждался справкой военно-врачебной комиссии и соответствующей отметкой в военном билете.

В то же время в электронном военно-учетном документе, сформированном через приложение «Резерв+», содержались сведения о пребывании истца на воинском учете в соответствующем ТЦК и СП. Кроме того, в реестре была отображена информация о нарушении им правил воинского учета.

С целью устранения несоответствий гражданин обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» сведений о его исключении с воинского учета.

В ответ ТЦК сообщил о необходимости направления документов на утверждение в региональную военно-врачебную комиссию. После повторного обращения заявителю было отказано во внесении соответствующих сведений в реестр и предложено лично явиться в ТЦК с пакетом документов, в частности со свидетельством о болезни.

Считая такой отказ незаконным, гражданин обратился в административный суд.

Позиция суда

Суд привел положения Конституции Украины, Закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Во время рассмотрения дела установлено, что истец прошел военно-врачебную экспертизу 11 марта 2022 года и был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующая запись была внесена в его военный билет.

Суд обратил внимание, что статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» разграничивает понятия «снятие с воинского учета» и «исключение с воинского учета». Законодатель определил для этих процедур разные основания и разные правовые последствия.

В частности, в случае снятия с воинского учета лицо сохраняет статус военнообязанного и может быть повторно поставлено на воинский учет. В то же время исключение с воинского учета означает утрату статуса военнообязанного.

Суд отметил, что такая правовая позиция соответствует выводам Верховного Суда, изложенным в постановлении от 21 мая 2025 года по делу №280/2880/24.

Поскольку имеющимися в деле доказательствами подтвержден факт признания истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, а соответствующая отметка содержится в военном билете, оснований для отказа во внесении этих данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не было.

Выводы суда

Хмельницкий окружной административный суд по делу №560/138/26 пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки противоправно отказал во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца с воинского учета.

Суд признал надлежащим способом защиты нарушенных прав признание такого отказа противоправным и обязание ответчика внести в реестр актуальные и достоверные сведения об исключении гражданина с воинского учета.

В результате административный иск был удовлетворен полностью. Суд признал противоправным отказ ТЦК во внесении соответствующей информации в реестр «Оберіг», обязал внести такие сведения и взыскал в пользу истца судебный сбор в размере 1331,20 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

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