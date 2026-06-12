Пенсии в июле 2026 года останутся без новой общей индексации, однако отдельные категории украинцев получат доплаты.

фото: Magnific

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Как известно, в Украине готовят изменения в пенсионной системе, которые могут стать основой будущей пенсионной реформы. Во время обсуждения с представителями правительства народные депутаты обозначили ключевые направления, на которых предлагают сосредоточиться в ближайшее время.

Одной из главных задач называют повышение коэффициента замещения заработной платы пенсией. В парламенте считают, что этот показатель должен составлять не менее 40%, а в перспективе вырасти до 60%. Для этого планируют разработать поэтапный механизм достижения таких целей.

Еще одним важным вопросом является пенсионное обеспечение мобилизованных военнослужащих. Депутаты обращают внимание, что сейчас право на пенсию за выслугу лет фактически имеют только кадровые военные, тогда как действующая система в значительной степени основана на подходах, сформированных десятки лет назад.

Также среди приоритетов называют унификацию пенсионных правил для всех граждан. При этом предлагается сохранить действующий порядок выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от наличия страхового стажа.

Пока продолжается обсуждение будущей пенсионной реформы, система пенсионного обеспечения работает по действующим правилам. В июле 2026 года украинские пенсионеры не получат новой общей индексации, поскольку основное повышение выплат уже состоялось весной.

После мартовского увеличения пенсий на 12,1% правительство не планирует дополнительного массового пересмотра выплат в середине года. Базовые социальные стандарты остаются без изменений, однако отдельные категории граждан продолжат получать предусмотренные законодательством надбавки и доплаты.

Какие выплаты предусмотрены для ветеранов

Для ветеранов сохраняются дополнительные гарантии. Они имеют право на надбавку в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что сейчас составляет 648,75 грн. Также предусмотрена ежемесячная целевая помощь в размере 40 грн.

Кроме того, после учета всех надбавок и доплат пенсионная выплата ветерана не может быть меньше 6197 грн.

Кто может выйти на пенсию раньше

Участники боевых действий имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. Мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа. Для женщин такая возможность предусмотрена с 50 лет при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.

Возрастные надбавки для пенсионеров

Для гражданских пенсионеров продолжают действовать возрастные доплаты. Их размер зависит от возраста получателя пенсии:

от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

от 80 лет и старше — до 570 грн.

Пенсионный фонд также продолжает перерасчет выплат работающим пенсионерам. Он касается граждан, которые после предыдущего перерасчета приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или если с момента последнего пересмотра пенсии прошло два года.

В таких случаях размер пенсии может быть увеличен с учетом дополнительно приобретенного стажа. Также пенсионерам могут выплатить компенсацию за предыдущие месяцы.

Несмотря на ожидания многих пожилых украинцев, новой общей индексации пенсий в июле не предусмотрено. Основное повышение выплат на 2026 год уже состоялось в марте и остается главным пересмотром пенсий в этом году.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минсоцполитики сообщило о работе над пенсионной реформой, которая предусматривает переход от специальных пенсий к профессиональным. По убеждению министра социальной политики Дениса Улютина, профессиональная пенсия позволит формировать накопления уже после первого года профессиональных взносов и сохранять их даже в случае смены сферы деятельности.

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