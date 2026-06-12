Некоторые нарушения в поездах могут стоить пассажирам значительно дороже самой поездки.

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Несмотря на сложные условия военного положения, железнодорожный транспорт остается одним из самых популярных способов передвижения по Украине. Именно поезда для многих граждан стали надежным средством путешествий между регионами, обеспечивая относительную безопасность, доступность и стабильное сообщение.

Ежедневно тысячи пассажиров пользуются услугами Укрзализныци, однако далеко не все знают, что во время поездки необходимо не только иметь билет, но и соблюдать установленные правила поведения. Нарушение таких требований может обернуться административной ответственностью и ощутимыми штрафами.

За какие нарушения пассажиров могут оштрафовать

Одним из самых серьезных нарушений является проезд без надлежащим образом оформленного билета. Согласно законодательству, безбилетному пассажиру придется заплатить сумму, которая в десять раз превышает стоимость поездки. Например, если билет стоит 250 гривен, размер штрафа составит 2500 гривен. Именно поэтому билеты рекомендуется приобретать заранее — через официальный сайт, мобильное приложение или в железнодорожных кассах.

Кроме того, штрафные санкции предусмотрены и за другие нарушения правил пользования железнодорожным транспортом:

выбрасывание мусора из окон вагонов или переход железнодорожных путей в запрещенных местах — от 34 до 170 гривен;

курение в вагонах, тамбурах или на территории платформ — от 85 до 340 гривен;

несоблюдение требований пожарной безопасности — 850 гривен для пассажиров, а для работников штраф может достигать 10 200 гривен;

превышение допустимых норм ручной клади — 17 гривен;

изготовление, использование или сбыт поддельных проездных документов — от 510 до 850 гривен.

Отдельно наказывается повреждение имущества железнодорожного транспорта. Если человек умышленно испортит оборудование пассажирских вагонов, повредит стекла локомотивов или вагонов, ему грозит штраф в размере от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Аналогичная ответственность предусмотрена и за повреждение железнодорожной инфраструктуры, в частности путей, защитных лесонасаждений, снегозащитных конструкций, систем сигнализации и средств связи. Для граждан размер штрафа составляет от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — от двадцати до шестидесяти.

Более суровое наказание ожидает тех, кто оставляет на рельсах посторонние предметы, способные создать угрозу движению поездов. За такие действия предусмотрен штраф от пятнадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также под ответственность подпадает нарушение правил перевозки опасных веществ или предметов в ручной клади. В таком случае нарушитель может получить предупреждение или штраф от шести до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

За перевозку багажа сверх установленных норм также предусмотрено административное взыскание — от половины до одного необлагаемого минимума доходов граждан. Перечень санкций определен Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Железнодорожный транспорт функционирует по четко установленным правилам, обязательным для всех пассажиров. Их соблюдение позволяет избежать конфликтных ситуаций, дополнительных расходов и обеспечивает комфортное и безопасное путешествие. Поэтому перед поездкой стоит ознакомиться с действующими требованиями и неукоснительно их соблюдать.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала о том, может ли пассажир получить компенсацию за проблемы во время поездки на поезде.

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