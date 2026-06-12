Деякі порушення в поїздах можуть коштувати пасажирам значно дорожче за саму поїздку.

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Попри складні умови воєнного стану, залізничний транспорт залишається одним із найпопулярніших способів пересування Україною. Саме поїзди для багатьох громадян стали надійним засобом подорожей між регіонами, забезпечуючи відносну безпеку, доступність та стабільне сполучення.

Щодня тисячі пасажирів користуються послугами Укрзалізниці, однак далеко не всі знають, що під час поїздки необхідно не лише мати квиток, а й дотримуватися встановлених правил поведінки. Порушення таких вимог може обернутися адміністративною відповідальністю та відчутними штрафами.

Які порушення можуть коштувати пасажирам грошей

Одним із найсерйозніших порушень є проїзд без належно оформленого квитка. Відповідно до законодавства, безквитковому пасажиру доведеться сплатити суму, що у десять разів перевищує вартість поїздки. Наприклад, якщо квиток коштує 250 гривень, розмір штрафу становитиме 2500 гривень. Саме тому квитки рекомендується купувати завчасно — через офіційний сайт, мобільний застосунок або у залізничних касах.

Крім цього, штрафні санкції передбачені й за інші порушення правил користування залізничним транспортом:

викидання сміття з вікон вагонів або перехід залізничних колій у заборонених місцях — від 34 до 170 гривень;

куріння у вагонах, тамбурах чи на території платформ — від 85 до 340 гривень;

недотримання вимог пожежної безпеки — 850 гривень для пасажирів, а для працівників штраф може сягати 10 200 гривень;

перевищення допустимих норм ручної поклажі — 17 гривень;

виготовлення, використання або збут підроблених проїзних документів — від 510 до 850 гривень.

Окремо карається пошкодження майна залізничного транспорту. Якщо особа навмисно зіпсує обладнання пасажирських вагонів, пошкодить скло локомотивів чи вагонів, їй загрожує штраф у розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подібна відповідальність передбачена і за псування залізничної інфраструктури, зокрема колій, захисних лісових насаджень, снігозахисних конструкцій, систем сигналізації та засобів зв’язку. Для громадян розмір штрафу становить від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб — від двадцяти до шістдесяти.

Суворіше покарання чекає на тих, хто залишає на рейках сторонні предмети, здатні створити загрозу руху поїздів. За такі дії передбачено штраф від п’ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також під відповідальність підпадає порушення правил транспортування небезпечних речовин або предметів у ручній поклажі. У такому випадку порушник може отримати попередження або штраф від шести до десяти неоподатковуваних мінімумів.

За перевезення багажу понад встановлені норми також передбачено адміністративне стягнення — від половини до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Перелік стягнень визначений Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Залізничний транспорт функціонує за чітко визначеними правилами, обов’язковими для всіх пасажирів. Їх дотримання дозволяє уникнути конфліктних ситуацій, додаткових витрат і забезпечує комфортну та безпечну подорож. Тому перед поїздкою варто ознайомитися з чинними вимогами та неухильно їх виконувати.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, чи може пасажир отримати компенсацію за проблеми під час поїздки потягом.

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