  В Україні

Поїздка потягом пішла не за планом: коли можна вимагати компенсацію і куди звертатися

18:55, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пасажири мають право на якісні умови перевезення, а у разі проблем — на скаргу, компенсацію або захист у суді.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Купуючи квиток на поїзд, пасажир автоматично стає споживачем послуги перевезення і отримує низку прав, гарантованих законодавством. У Держпродспоживслужбі нагадали, на що можуть розраховувати українці під час подорожей залізницею та як діяти у разі порушень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які права має пасажир

Перевізник зобов’язаний забезпечити безпечну поїздку. Йдеться про належний технічний стан рухомого складу, дотримання санітарних і протипожежних норм.

Окремо закон гарантує належні умови перевезення. Пасажир має право на чисте місце, справне обладнання у вагоні, освітлення, вентиляцію та доступ до туалетів.

Перед купівлею квитка перевізник повинен надати достовірну інформацію. Зокрема, про час відправлення і прибуття поїзда, категорію вагона та умови поїздки.

Також передбачене право на повернення квитка. У разі відмови від поїздки пасажир може отримати повне або часткове відшкодування вартості — залежно від того, за скільки часу до відправлення це зроблено.

Крім того, пасажир має право перевозити ручну поклажу безкоштовно у встановлених межах, а за потреби — оформити багаж у спеціальному вагоні.

Окремо підкреслюється право на коректне обслуговування. Працівники залізниці мають поводитися ввічливо і не допускати недобросовісних дій.

Що важливо знати

Квиток потрібно зберігати до завершення поїздки. Саме він підтверджує укладення договору перевезення і може знадобитися у разі спорів.

Куди звертатися у разі порушення прав

У першу чергу пасажиру радять звертатися до перевізника — через гарячу лінію, електронні сервіси або у письмовій формі в касах чи представництвах.

Також можна подати скаргу до Державна адміністрація залізничного транспорту України, яка відповідає за управління залізничним транспортом загального користування.

Питання безпеки руху та технічного стану транспорту розглядає Укртрансбезпека.

Якщо проблему не вдалося вирішити, пасажир може звернутися до Держпродспоживслужби для захисту своїх прав як споживача.

Крім того, закон дозволяє звернутися до суду — з вимогою відшкодування збитків або моральної шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Щомісячна грошова виплата сім’ям загиблих військових має здійснюватися кожному окремо — позиція ВС

ВС дійшов висновку, що виплата за Законом №2454-ІХ передбачає виплату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати кожному члену сім'ї окремо, а не як єдина сума з подальшим її розподілом між ними.

Роботодавцям заборонять звільняти працівників за відсутності конфлікту інтересів

У Раді пропонують уточнити, коли саме конфлікт інтересів може бути підставою для звільнення працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]