Поїздка потягом пішла не за планом: коли можна вимагати компенсацію і куди звертатися

Пасажири мають право на якісні умови перевезення, а у разі проблем — на скаргу, компенсацію або захист у суді.

Купуючи квиток на поїзд, пасажир автоматично стає споживачем послуги перевезення і отримує низку прав, гарантованих законодавством. У Держпродспоживслужбі нагадали, на що можуть розраховувати українці під час подорожей залізницею та як діяти у разі порушень.

Які права має пасажир

Перевізник зобов’язаний забезпечити безпечну поїздку. Йдеться про належний технічний стан рухомого складу, дотримання санітарних і протипожежних норм.

Окремо закон гарантує належні умови перевезення. Пасажир має право на чисте місце, справне обладнання у вагоні, освітлення, вентиляцію та доступ до туалетів.

Перед купівлею квитка перевізник повинен надати достовірну інформацію. Зокрема, про час відправлення і прибуття поїзда, категорію вагона та умови поїздки.

Також передбачене право на повернення квитка. У разі відмови від поїздки пасажир може отримати повне або часткове відшкодування вартості — залежно від того, за скільки часу до відправлення це зроблено.

Крім того, пасажир має право перевозити ручну поклажу безкоштовно у встановлених межах, а за потреби — оформити багаж у спеціальному вагоні.

Окремо підкреслюється право на коректне обслуговування. Працівники залізниці мають поводитися ввічливо і не допускати недобросовісних дій.

Що важливо знати

Квиток потрібно зберігати до завершення поїздки. Саме він підтверджує укладення договору перевезення і може знадобитися у разі спорів.

Куди звертатися у разі порушення прав

У першу чергу пасажиру радять звертатися до перевізника — через гарячу лінію, електронні сервіси або у письмовій формі в касах чи представництвах.

Також можна подати скаргу до Державна адміністрація залізничного транспорту України, яка відповідає за управління залізничним транспортом загального користування.

Питання безпеки руху та технічного стану транспорту розглядає Укртрансбезпека.

Якщо проблему не вдалося вирішити, пасажир може звернутися до Держпродспоживслужби для захисту своїх прав як споживача.

Крім того, закон дозволяє звернутися до суду — з вимогою відшкодування збитків або моральної шкоди.

