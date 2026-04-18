  В Украине

Поездка поездом пошла не по плану: когда можно требовать компенсацию и куда обращаться

18:55, 18 апреля 2026
Пассажиры имеют право на качественные условия перевозки, а в случае проблем — на жалобу, компенсацию или защиту в суде.
Поездка поездом пошла не по плану: когда можно требовать компенсацию и куда обращаться
Покупая билет на поезд, пассажир автоматически становится потребителем услуги перевозки и получает ряд прав, гарантированных законодательством. В Госпродпотребслужбе напомнили, на что могут рассчитывать украинцы во время путешествий железной дорогой и как действовать в случае нарушений.

Какие права имеет пассажир

Перевозчик обязан обеспечить безопасную поездку. Речь идет о надлежащем техническом состоянии подвижного состава, соблюдении санитарных и противопожарных норм.

Отдельно закон гарантирует надлежащие условия перевозки. Пассажир имеет право на чистое место, исправное оборудование в вагоне, освещение, вентиляцию и доступ к туалетам.

Перед покупкой билета перевозчик должен предоставить достоверную информацию. В частности, о времени отправления и прибытия поезда, категории вагона и условиях поездки.

Также предусмотрено право на возврат билета. В случае отказа от поездки пассажир может получить полное или частичное возмещение стоимости — в зависимости от того, за сколько времени до отправления это сделано.

Кроме того, пассажир имеет право бесплатно перевозить ручную кладь в установленных пределах, а при необходимости — оформить багаж в специальном вагоне.

Отдельно подчеркивается право на корректное обслуживание. Работники железной дороги должны вести себя вежливо и не допускать недобросовестных действий.

Что важно знать

Билет необходимо сохранять до завершения поездки. Именно он подтверждает заключение договора перевозки и может понадобиться в случае споров.

Куда обращаться в случае нарушения прав

В первую очередь пассажиру советуют обращаться к перевозчику — через горячую линию, электронные сервисы или в письменной форме в кассах и представительствах.

Также можно подать жалобу в Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины, которая отвечает за управление железнодорожным транспортом общего пользования.

Вопросы безопасности движения и технического состояния транспорта рассматривает Укртрансбезопасность.

Если проблему не удалось решить, пассажир может обратиться в Госпродпотребслужбу для защиты своих прав как потребителя.

Кроме того, закон позволяет обратиться в суд — с требованием возмещения убытков или морального вреда.

