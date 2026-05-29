Верховный Суд разграничил основания для возвращения иска и оставления его без движения при подаче через ЕСИТС

КАС ВС рассмотрел дело о возвращении искового заявления, поданного через ЕСИТС, и дал правовую оценку применению оснований для возвращения иска в качестве неподписанного.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 320/42687/23 о правомерности возврата искового заявления, поданного через подсистему «Электронный суд», в связи с тем, что подпись на приложенном PDF-файле иска была воспроизведена путем копирования, а не выполнена собственноручно. Суду предстояло определить, являются ли такие обстоятельства основанием для возврата иска либо в данном случае суд первой инстанции должен был применить иной процессуальный механизм.

Фабула дела

Истец обратился в административный суд с требованием признать противоправным бездействие воинской части Национальной гвардии Украины относительно неначисления и невыплаты среднего заработка за время задержки окончательного расчета при увольнении. Также истец просил обязать ответчика начислить и выплатить средний заработок за период с 15 марта 2019 года по 20 сентября 2023 года в сумме 840 556,40 грн в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Кабинета Министров №100.

Иск подавался представителем через подсистему «Электронный суд». При этом к электронному обращению был приложен файл в формате PDF под названием «Административный иск с приложениями», содержащий текст искового заявления. Представитель настаивал, что документы поданы через ЕСИТС и подписаны квалифицированной электронной подписью.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Киевский окружной административный суд возвратил исковое заявление на основании пункта 3 части четвертой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства, а Шестой апелляционный административный суд согласился с таким решением.

Суды исходили из того, что подпись представителя на исковом заявлении, содержащемся в PDF-файле, не была собственноручной, а представляла собой печатную копию подписи. Ссылаясь на требования ДСТУ 4163:2020, суды указали, что воспроизведение подписи с помощью факсимиле, сканирования или копирования не допускается. В связи с этим они пришли к выводу, что иск оформлен ненадлежащим образом и фактически не подписан способом, предусмотренным процессуальным законом.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводом предыдущих инстанций в той части, что подпись на документе должна быть собственноручной, а использование факсимильного воспроизведения подписи или ее копии не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства. Суд напомнил, что процессуальное законодательство не предусматривает возможности подачи исковых заявлений с факсимильной подписью, а такая подпись не может подтверждать волеизъявление лица на подписание документа.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что представитель подал иск через подсистему «Электронный суд». Материалы дела подтвердили, что в ЕСИТС был сформирован отдельный электронный документ под названием «Исковое заявление», к которому в качестве приложения был прикреплен PDF-файл с текстом административного иска.

Суд указал, что согласно Положению о порядке функционирования отдельных подсистем ЕСИТС процессуальный документ, подаваемый в суд, должен быть создан средствами подсистемы «Электронный суд» и подписан квалифицированной электронной подписью. Наложение электронной подписи на приложения к такому документу лишь удостоверяет подлинность этих приложений, но не освобождает заявителя от обязанности надлежащим образом сформировать и подписать сам процессуальный документ.

Верховный Суд отметил, что созданный в подсистеме «Электронный суд» документ фактически имел характер сопроводительного письма, тогда как полный текст искового заявления был подан в виде отдельного PDF-приложения, что не соответствовало требованиям к формированию процессуального документа в ЕСИТС. Такой способ подачи свидетельствовал о несоблюдении требований к оформлению искового заявления.

Верховный Суд подчеркнул, что обращение через подсистему «Электронный суд» предполагало использование квалифицированной электронной подписи при подаче обращения, поэтому ситуация не подпадала под случай подачи вообще неподписанного искового заявления. При таких обстоятельствах недостатки касались несоответствия требованиям к содержанию и способу оформления искового заявления в ЕСИТС, что должно было устраняться путем оставления иска без движения.

По мнению Верховного Суда, в такой ситуации суд первой инстанции должен был применить механизм оставления искового заявления без движения и предоставить возможность устранить недостатки, а не возвращать иск.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций преждевременно возвратили исковое заявление. Хотя использование копии подписи на PDF-документе не соответствует требованиям процессуального законодательства, выявленные недостатки не являлись основанием для возврата иска в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 169 КАС Украины.

Кассационный административный суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил определение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

