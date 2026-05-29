Француза, осуждённого за мошеннические схемы, оставили под стражей в Украине

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты и согласился с дальнейшим содержанием иностранца под стражей в рамках процедуры экстрадиции.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда г. Черновцы о применении экстрадиционного ареста в отношении гражданина Французской Республики, которого компетентные органы этого государства разыскивают для исполнения приговора суда.

Обстоятельства дела №727/6804/26

Согласно материалам производства, мужчину задержали в г. Черновцы в конце апреля 2026 года после установления факта его нахождения в международном розыске по данным Генерального секретариата Интерпола. Согласно материалам, предоставленным компетентными органами Французской Республики, лицо приговорено к 2 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных Хозяйственным и Уголовным кодексами Французской Республики, связанных с повторным злоупотреблением доверием, а также незаконным осуществлением управленческой деятельности вопреки судебным запретам.

Ранее постановлением следственного судьи Садгорского районного суда г. Черновцы, оставленным без изменений Черновицким апелляционным судом, в отношении иностранца был применен временный арест сроком на 20 суток — до поступления официального запроса о его выдаче (экстрадиции) от компетентных органов Французской Республики. После поступления в Министерство юстиции Украины официального запроса о выдаче лица для исполнения приговора суда Черновицкой областной прокуратуре было поручено провести экстрадиционную проверку и принять меры по дальнейшему содержанию лица под стражей.

Сторона защиты возражала против применения экстрадиционного ареста и просила отказать в удовлетворении соответствующего ходатайства прокурора, ссылаясь, в частности, на отсутствие надлежащего запроса о выдаче лица, состояние здоровья гражданина Франции и возможность применения более мягкой меры пресечения.

Апелляционный суд проверил доводы апелляционной жалобы, материалы экстрадиционной проверки и обстоятельства, послужившие основанием для применения меры пресечения.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что запрос компетентных органов Французской Республики о выдаче лица является действительным и надлежащим образом подтвержденным, а доводы защиты об его отсутствии опровергаются материалами дела. Также суд учел, что инкриминируемые лицу деяния являются экстрадиционными и по законодательству Украины соответствуют уголовным правонарушениям, предусмотренным ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 382 УК Украины (умышленное неисполнение судебного решения).

Кроме того, апелляционный суд отметил, что экстрадиционный арест применяется исключительно для обеспечения процедуры выдачи лица другому государству и его фактической передачи компетентным органам, а не для решения вопроса виновности лица в совершении уголовного правонарушения. Суд также учел, что материалы дела не подтверждают наличия обстоятельств, которые бы делали невозможным содержание лица под стражей или свидетельствовали о целесообразности применения более мягкой меры пресечения.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, а постановление следственного судьи суда первой инстанции о применении экстрадиционного ареста – без изменений.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

