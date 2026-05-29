Мать пропавшего военнослужащего не смогла доказать родство из-за смены фамилии после вступления в брак — ей отказал и суд

Дарницкий районный суд г. Киева отказал в установлении факта родственных отношений матери пропавшего без вести военнослужащего.

Дарницкий районный суд города Киева рассмотрел в порядке отдельного производства заявление об установлении факта родственных отношений.

Обстоятельства дела № 753/4765/25

Заявительница обратилась в суд с требованием установить факт, что она является матерью военнослужащего, пропавшего без вести 12 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

В свидетельстве о рождении ребенка мать указана под фамилией, которую она носила до заключения брака. После регистрации брака в 1998 году заявительница сменила фамилию. Из-за несоответствия фамилий в свидетельстве о рождении и ее текущих документах органы государственной регистрации актов гражданского состояния и Министерство обороны Украины отказали в оформлении соответствующих документов и выплат как матери.

Что решил суд

Суд отказал в удовлетворении заявления об установлении факта родственных отношений.

Суд установил, что заявительницей не представлены достаточные, надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение родственных отношений с военнослужащим. В частности, не было представлено решения суда, заключения судебной лингвистической экспертизы относительно тождественности фамилий или других убедительных доказательств. В соответствии с частью 6 статьи 81 Гражданского процессуального кодекса Украины, доказательства не могут основываться на предположениях.

Решение суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

