Пенсії у липні 2026 року залишаться без нової загальної індексації, однак окремі категорії українців отримають доплати.

фото: Magnific

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Як відомо, в Україні готують зміни до пенсійної системи, які можуть стати основою майбутньої пенсійної реформи. Під час обговорення з представниками уряду народні депутати окреслили ключові напрямки, на яких пропонують зосередитися найближчим часом.

Одним із головних завдань називають підвищення коефіцієнта заміщення заробітної плати пенсією. У парламенті вважають, що цей показник має становити щонайменше 40%, а в перспективі зрости до 60%. Для цього планують розробити поетапний механізм досягнення таких цілей.

Ще одним важливим питанням є пенсійне забезпечення мобілізованих військовослужбовців. Депутати звертають увагу, що нині право на пенсію за вислугу років фактично мають лише кадрові військові, тоді як чинна система значною мірою базується на підходах, сформованих десятки років тому.

Також серед пріоритетів називають уніфікацію пенсійних правил для всіх громадян. При цьому пропонується зберегти чинний порядок виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років залежно від наявного страхового стажу.

Поки триває обговорення майбутньої пенсійної реформи, система пенсійного забезпечення працює за чинними правилами. У липні 2026 року українські пенсіонери не отримають нової загальної індексації, оскільки основне підвищення виплат уже відбулося навесні.

Після березневого збільшення пенсій на 12,1% уряд не планує додаткового масового перегляду виплат у середині року. Базові соціальні стандарти залишаються без змін, однак окремі категорії громадян продовжать отримувати передбачені законодавством надбавки та доплати.

Які виплати передбачені для ветеранів

Для ветеранів зберігаються додаткові гарантії. Вони мають право на надбавку у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що наразі становить 648,75 грн. Також передбачена щомісячна цільова допомога у розмірі 40 грн.

Крім того, після врахування всіх надбавок та доплат пенсійна виплата ветерана не може бути меншою за 6197 грн.

Хто може вийти на пенсію раніше

Учасники бойових дій мають право на дострокове пенсійне забезпечення. Чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу. Для жінок така можливість передбачена з 50 років за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Вікові надбавки для пенсіонерів

Для цивільних пенсіонерів продовжують діяти вікові доплати. Їхній розмір залежить від віку отримувача пенсії:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років і старше — до 570 грн.

Пенсійний фонд також продовжує перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Він стосується громадян, які після попереднього перерахунку набули щонайменше 24 місяці страхового стажу або якщо з часу останнього перегляду пенсії минуло два роки.

У таких випадках розмір пенсії може бути збільшений з урахуванням додатково набутого стажу. Також пенсіонерам можуть виплатити компенсацію за попередні місяці.

Попри очікування багатьох літніх українців, нової загальної індексації пенсій у липні не передбачено. Основне підвищення виплат на 2026 рік уже відбулося в березні та залишається головним переглядом пенсій цього року.

Як писала «Судово-юридична газета», Мінсоцполітики повідомило про роботу над пенсійною реформою, яка передбачає перехід від спецпенсій до професійних. На переконання міністра соціальної політики Дениса Улютіна, професійна пенсія дозволить формувати накопичення вже після першого року професійних внесків і зберігати їх навіть у разі зміни сфери діяльності.

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