В Украине расширят реестр лиц, которым запрещено работать с детьми: штрафы для работодателей достигнут 68 тысяч гривен

В реестр будут внесены лица, осужденные за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона № 15266-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления защиты детей от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также уголовных правонарушений, связанных с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией ребенка». Документ является альтернативой законопроекту №15266.

Проектом предлагается комплексно изменить нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовного кодекса Украины (УК Украины), Уголовно-исполнительного кодекса Украины (УИК Украины), а также ряда законов в сфере образования, защиты детей, труда и административного надзора.

Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях

Законопроект предусматривает дополнение КУоАП новой статьей 188-58, которой устанавливается ответственность за:

прием на работу в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха, молодежные центры независимо от формы собственности, детские и молодежные общественные объединения и другие общественные объединения, являющиеся субъектами молодежной работы, без проведения проверки на наличие запрета на работу с детьми;

непроведение такой проверки после приема на работу.

За эти нарушения предлагается установить штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн).

Также предусмотрены изменения в статью 221 КоАП, которой дела по новой статье 188-58 отнесены к подведомственности районных и городских судов.

В статью 255 КоАП предлагается расширить перечень органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в частности включив Национальную полицию, исполнительные комитеты местных советов, областные и местные государственные администрации, а также образовательного омбудсмена и его службу.

Изменения в Уголовный кодекс Украины

В УК Украины предлагается внести изменения в следующие статьи:

статья 152 «Изнасилование» (часть четвертая) — уточняется, что действия в отношении малолетнего лица наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет (вместо действующей формулировки в отношении лица, не достигшего 14 лет);

статья 153 «Сексуальное насилие» (часть четвертая) — формулировка «лицо, не достигшее четырнадцати лет» заменяется на «несовершеннолетнее лицо»;

предлагается новая статья 367-1 «Непроведение проверки на наличие запрета на работу с детьми».

Новая статья 367-1 устанавливает ответственность за невыполнение обязанности проводить проверку на наличие запрета на работу с детьми в сферах, где предусмотрен такой контакт.

Санкция предусматривает штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 грн до 68 000 грн) или ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины

В статью 374 УПК Украины предлагается внести норму об обязательном указании в приговоре решения о внесении информации об осужденных за:

уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности ребенка;

уголовные правонарушения, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией ребенка.

Такие данные должны вноситься в модуль учета в Едином реестре осужденных и лиц, взятых под стражу.

Изменения в Кодекс законов о труде Украины

Статью 24 КЗоТ Украины предлагается дополнить нормой о запрете заключения трудового договора с лицами, которым запрещено работать в контакте с детьми, если работа предполагает такой контакт.

Изменения в Семейный кодекс Украины

В статью 212 Семейного кодекса Украины добавляется пункт 10-1, согласно которому усыновителями не могут быть лица, сведения о которых внесены в модуль учета лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка.

Изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (статья 6-1)

Вместо отдельного «Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица» вводится модуль учета, который будет функционировать в составе Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу.

Новый модуль охватывает более широкий перечень уголовных правонарушений, в частности предусмотренных статьями 152-156-1, 301, 301-1, 301-2 Уголовного кодекса Украины.

Также предусмотрено детальное урегулирование:

порядка внесения сведений в модуль;

порядка исключения сведений;

круга лиц, имеющих доступ к информации.

Изменения в сфере защиты детей и образования

Законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов Украины, в частности:

Закон Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» расширяет основания для надзора в отношении лиц, осужденных за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией ребенка, а также предусматривает техническую замену термина «милиция» на «Национальная полиция» в статьях 7, 9 и 10. Закон Украины «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей» уточняет запрет на прием на работу лиц, которым запрещено работать с детьми. Закон Украины «О внешкольном образовании» устанавливает аналогичный запрет для работников учреждений внешкольного образования. Закон Украины «Об охране детства» закрепляет запрет на работу с детьми для лиц с соответствующими ограничениями и обязательную проверку перед трудоустройством и в дальнейшем не реже одного раза в три года. Закон Украины «Об образовании» и законы в сфере дошкольного, профессионального, предвысшего и высшего образования предусматривают ограничение доступа к работе с детьми для таких лиц и обязанность руководителей учреждений обеспечивать соблюдение этого запрета.

Ключевые отличия альтернативного проекта

Как указано в пояснительной записке, среди основных отличий:

в модуль учета предлагается включать не только осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей, но и за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией;

в УПК уточняется механизм обязательного внесения данных в модуль учета в приговорах суда в зависимости от возраста потерпевших;

нормы, касающиеся запрета на работу с детьми, также закрепляются в ТК как базовом трудовом законе;

расширяется перечень лиц, которые не могут быть усыновителями;

уточняется порядок формирования, ведения и доступа к данным в модуле учета.

Законопроект также уточняет сроки внесения информации и перечень учреждений, где обязательно проводится проверка на предмет запрета работать с детьми.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (ЕРЛПМ), не обеспечивает надлежащей защиты детей из-за ряда проблем. В частности, суды не всегда указывают в приговорах необходимость внесения данных осужденных в реестр, отсутствует обязанность работодателей проверять наличие сведений о кандидатах в реестре, а также не предусмотрена ответственность за трудоустройство лиц без такой проверки. Кроме того, авторы законопроекта предлагают расширить круг лиц, информация о которых вносится в реестр, включив не только осужденных за преступления против малолетних, но и за преступления против детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц, осужденных за уголовные правонарушения, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией ребенка (статьи 301, 301-1 и 301-2 УК Украины). По мнению авторов, это должно усилить защиту детей от сексуального насилия и будет способствовать реализации Национальной стратегии защиты прав ребенка в сфере юстиции до 2028 года.

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