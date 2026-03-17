МВФ обеспокоен задержкой реформ: Украина рискует потерять финансирование, – Bloomberg

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует с 18 марта провести встречи с украинскими депутатами.

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность из-за задержки с принятием законодательных изменений, необходимых для получения Украиной дальнейшего финансирования в рамках программы на $8,1 млрд.

Как сообщает Bloomberg, Верховная Рада должна до конца марта принять ряд решений, в частности относительно повышения налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках последней четырехлетней кредитной программы, одобренной в прошлом месяце.

По словам постоянной представительницы МВФ в Украине Присциллы Тоффано, ситуация вызывает обеспокоенность.

«Я могу сказать, что я обеспокоена», — заявила она.

По информации источников, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем планирует с 18 марта провести встречи с украинскими депутатами.

Речь идет о непопулярных мерах, в частности:

введение НДС для предпринимателей и домохозяйств на упрощенной системе;

снижение порога налогообложения международных посылок.

Несмотря на общественную чувствительность этих решений на фоне войны, их принятие является критически важным для получения финансовой поддержки. Украина уже получила $1,5 млрд в рамках этой программы.

Ситуация осложняется риском дефицита средств, поскольку в настоящее время Венгрия и Словакия заблокировали пакет помощи ЕС на более €90 млрд.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в случае критического сценария Нацбанк может быть вынужден напрямую кредитовать Минфин, как это было в начале полномасштабного вторжения.

На этом фоне Президент Владимир Зеленский раскритиковал работу парламента.

