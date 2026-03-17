МВФ занепокоєний затримкою реформ: Україна ризикує втратити фінансування, – Bloomberg

10:11, 17 березня 2026
Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує з 18 березня провести зустрічі з українськими депутатами.
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння через затримку з ухваленням законодавчих змін, необхідних для отримання Україною подальшого фінансування в межах програми на $8,1 млрд.

Як повідомляє Bloomberg, Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку рішень, зокрема щодо підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у рамках останньої чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця.

За словами постійної представниці МВФ в Україні Прісцілли Тоффано, ситуація викликає занепокоєння.

«Я можу сказати, що я стурбована», — заявила вона.

За інформацією джерел, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм планує з 18 березня провести зустрічі з українськими депутатами.

Йдеться про непопулярні заходи, зокрема:

  • запровадження ПДВ для підприємців і домогосподарств на спрощеній системі;
  • зниження порогу оподаткування міжнародних посилок.

Попри суспільну чутливість цих рішень на тлі війни, їх ухвалення є критично важливим для отримання фінансової підтримки. Україна вже отримала $1,5 млрд у межах цієї програми.

Ситуація ускладнюється ризиком дефіциту коштів, адже наразі Угорщина та Словаччина заблокували пакет допомоги ЄС на понад €90 млрд.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що в разі критичного сценарію Нацбанк може бути змушений безпосередньо кредитували Мінфін, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі Президент Володимир Зеленський розкритикував роботу парламенту.

