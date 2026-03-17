  1. В мире

В Британии суд отклонил показания истца, которому подсказывали через «умные очки» во время допроса

09:05, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время перекрестного допроса судья заподозрила, что мужчина получает подсказки через гаджет, подключенный к телефону.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Британии суд отклонил показания истца после того, как выяснилось, что во время перекрестного допроса он, вероятно, получал подсказки через «умные очки». Об этом сообщает Law Gazette.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Истцом по делу выступал бизнесмен Лаймонас Якштис, который требовал восстановить его в должности директора компании-ответчика.

Во время перекрестного допроса через переводчика судья Ракель Аньелло заметила, что истец делает длительные паузы перед ответами. Позже выяснилось, что он носит «умные очки», после чего суд обязал его снять их.

Вскоре, когда переводчик озвучивал вопрос, с мобильного телефона Якштиса начал звучать голос человека, который, очевидно, разговаривал с ним по телефону.

Бизнесмен отрицал, что получал подсказки, и утверждал, что очки не были подключены к телефону. Однако журналы вызовов показали, что он неоднократно звонил контакту под названием «abra kadabra», в том числе за несколько минут до выхода для дачи показаний. Якштис объяснил, что это якобы водитель такси, которому он сообщал, когда сможет закончить дела.

Суд не поверил этому объяснению и пришел к выводу, что во время допроса истец получал помощь от постороннего лица. Кроме того, он не смог ответить на часть вопросов относительно собственных письменных показаний, что вызвало сомнения в том, что они были подготовлены им самим.

В итоге судья полностью отклонила его показания, отметив, что истец был неправдив относительно использования «умных очков» и получения подсказок во время допроса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]