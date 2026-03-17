В Британии суд отклонил показания истца, которому подсказывали через «умные очки» во время допроса

Во время перекрестного допроса судья заподозрила, что мужчина получает подсказки через гаджет, подключенный к телефону.

В Британии суд отклонил показания истца после того, как выяснилось, что во время перекрестного допроса он, вероятно, получал подсказки через «умные очки». Об этом сообщает Law Gazette.

Истцом по делу выступал бизнесмен Лаймонас Якштис, который требовал восстановить его в должности директора компании-ответчика.

Во время перекрестного допроса через переводчика судья Ракель Аньелло заметила, что истец делает длительные паузы перед ответами. Позже выяснилось, что он носит «умные очки», после чего суд обязал его снять их.

Вскоре, когда переводчик озвучивал вопрос, с мобильного телефона Якштиса начал звучать голос человека, который, очевидно, разговаривал с ним по телефону.

Бизнесмен отрицал, что получал подсказки, и утверждал, что очки не были подключены к телефону. Однако журналы вызовов показали, что он неоднократно звонил контакту под названием «abra kadabra», в том числе за несколько минут до выхода для дачи показаний. Якштис объяснил, что это якобы водитель такси, которому он сообщал, когда сможет закончить дела.

Суд не поверил этому объяснению и пришел к выводу, что во время допроса истец получал помощь от постороннего лица. Кроме того, он не смог ответить на часть вопросов относительно собственных письменных показаний, что вызвало сомнения в том, что они были подготовлены им самим.

В итоге судья полностью отклонила его показания, отметив, что истец был неправдив относительно использования «умных очков» и получения подсказок во время допроса.

