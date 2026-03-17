У Британії суд відхилив свідчення позивача, якому підказували через «розумні окуляри» під час допиту

Під час перехресного допиту суддя запідозрила, що чоловік отримує підказки через гаджет, під’єднаний до телефону.

У Британії суд відхилив свідчення позивача після того, як з’ясувалося, що під час перехресного допиту він, імовірно, отримував підказки через «розумні окуляри». Про це повідомляє Law Gazette.

Позивачем у справі виступав бізнесмен Лаймонас Якштіс, який вимагав поновити його на посаді директора компанії-відповідача.

Під час перехресного допиту через перекладача суддя Ракель Аньєлло помітила, що позивач робить довгі паузи перед відповідями. Згодом виявилося, що він носить «розумні окуляри», після чого суд зобов’язав його їх зняти.

Невдовзі, коли перекладач озвучував запитання, з мобільного телефону Якштіса почав лунати голос людини, яка, очевидно, розмовляла з ним телефоном.

Бізнесмен заперечував, що отримував підказки, і стверджував, що окуляри не були під’єднані до телефону. Однак журнали викликів показали, що він неодноразово телефонував контакту під назвою «abra kadabra», зокрема за кілька хвилин до виходу до свідчень. Якштіс пояснив, що це нібито водій таксі, якому він повідомляв, коли може завершити справи.

Суд не повірив цьому поясненню і дійшов висновку, що під час допиту позивач отримував допомогу від сторонньої особи. Крім того, він не зміг відповісти на частину питань щодо власних письмових свідчень, що викликало сумніви в тому, що вони були підготовлені ним самим.

У підсумку суддя повністю відхилила його показання, зазначивши, що позивач був неправдивим щодо використання «розумних окулярів» і отримання підказок під час допиту.

