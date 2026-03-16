Пенсии ВПЛ и жителям временно оккупированных территорий: суды объяснили, когда ПФУ не имеет права останавливать выплаты

Суды всё чаще становятся на защиту пенсионеров из числа ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий в спорах с Пенсионным фондом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос выплаты пенсий внутренне перемещённым лицам и гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, остаётся одним из самых проблемных в социальной сфере. Из-за изменений законодательства, новых процедур идентификации и проверок, а также сложности доступа к органам власти такие споры всё чаще становятся предметом судебного рассмотрения.

Новая практика административных судов в 2026 году свидетельствует, что Пенсионный фонд не всегда корректно применяет правила относительно пенсионных выплат, тогда как суды подчёркивают: прекращать или останавливать пенсию можно только в случаях, предусмотренных законом, и с соблюдением установленной процедуры.

Пенсию ВПЛ нельзя прекращать из-за отсутствия справки ВПЛ

В деле № 200/240/26 Донецкий окружной административный суд рассмотрел спор об отказе Пенсионного фонда возобновить выплату пенсии внутренне перемещённому лицу. Причиной отказа стало отсутствие новой справки ВПЛ.

Истец обратился в суд с требованием отменить решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Полтавской области об отказе в возобновлении выплаты пенсии и обязать возобновить её выплату с 01.09.2019. Пенсия истца была прекращена в 2019 году в связи с отсутствием регистрации как внутренне перемещённого лица. В 2025 году истец прошёл идентификацию через видеоконференцию и подал через веб-портал Пенсионного фонда заявление о возобновлении выплаты, сообщив также об отсутствии получения пенсионных выплат от органов РФ.

В то же время Пенсионный фонд отказал в возобновлении выплаты, сославшись на отсутствие новой справки ВПЛ и необходимость личного обращения. Как указано в материалах дела, по результатам рассмотрения заявления ответчик установил, что «причина прекращения выплаты — 93 особенность (переселенец не зарегистрирован)», а также отметил, что «к заявлению о возобновлении выплаты пенсии не приложена новая справка о регистрации внутренне перемещённого лица».

Суд отметил, что согласно ст. 46 Конституции Украины граждане имеют право на социальную защиту, а органы власти обязаны действовать только на основании и способом, предусмотренными законом (ч. 2 ст. 19 Конституции Украины). Перечень оснований для прекращения выплаты пенсии является исчерпывающим и определён ч. 1 ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV, при этом отсутствие регистрации как ВПЛ к такому перечню не относится.

Кроме того, п. 14-4 Заключительных и переходных положений этого Закона и п. 10 Порядка №299 предусматривают, что подтверждение неполучения пенсии от органов РФ осуществляется путём сообщения в заявлении о возобновлении выплаты. Суд установил, что истец прошёл физическую идентификацию и подал соответствующее заявление, что соответствует требованиям законодательства.

Учитывая это, суд признал противоправным и отменил решение Пенсионного фонда и обязал ответчика возобновить начисление и выплату пенсии истцу с 01.09.2019 с выплатой задолженности.

Видеоидентификация не является основанием для прекращения пенсии

В другом деле № 200/9318/25 Донецкий окружной административный суд рассмотрел ситуацию, когда Пенсионный фонд остановил выплату пенсии лицу, проживающему на временно оккупированной территории.

Истец — внутренне перемещённое лицо и получатель пенсии по возрасту — обратился в суд с иском к ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, оспаривая остановку с 1 июля 2025 года начисления и выплаты пенсии и прося возобновить её выплату с этой даты. Пенсионный фонд приостановил выплату после проведения видеоидентификации, во время которой истец якобы сообщил о получении регулярных выплат от органов пенсионного обеспечения незаконного формирования «ДНР».

Как указано в материалах дела, истцу была приостановлена выплата пенсии с 01.07.2025 до выяснения обстоятельств в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а впоследствии в возобновлении выплаты отказано со ссылкой на якобы получение пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ.

Суд пришёл к выводу, что действия Пенсионного фонда являются противоправными. В частности, ответчик не принимал надлежащего решения о прекращении выплаты пенсии по основаниям, предусмотренным ст. 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а истец прошёл физическую идентификацию в установленный срок.

Суд подчеркнул, что видеоидентификация проводится исключительно для установления личности получателя пенсии. Проверка иных обстоятельств этой процедурой не предусмотрена. Кроме того, законодательство предоставляло лицу срок до 31 декабря 2025 года для подачи уведомления о неполучении пенсии от органов РФ.

Поскольку выплата была остановлена ранее и без надлежащего решения, суд признал действия Пенсионного фонда противоправными и обязал возобновить выплату пенсии.

Ошибочный ответ во время идентификации не является основанием для прекращения пенсии

Ещё один спор возник в похожем деле № 420/1244/26, которое рассмотрел Одесский окружной административный суд. Он касался отказа Пенсионного фонда возобновить выплату пенсии лицу, проживающему на временно оккупированной территории.

После проведения Пенсионным фондом идентификации лица в формате видеоконференции в решении органа было указано, что истец подтвердил получение пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации. На основании этой информации ГУ ПФУ в Винницкой области прекратило начисление и выплату пенсии с 1 декабря 2025 года.

Истец опроверг эти сведения, объяснив, что во время собеседования неправильно понял вопрос сотрудника ПФУ и ответил утвердительно, имея в виду нерегулярную гуманитарную помощь на временно оккупированной территории, а не пенсионные выплаты РФ. После этого он подал письменное заявление в ПФУ, в котором сообщил, что не получает пенсию от Российской Федерации, однако выплату пенсии ему не возобновили, в связи с чем он обратился в суд.

Суд отметил, что право на пенсию является составляющей конституционного права на социальную защиту и не может ограничиваться подзаконными актами либо связываться с местом проживания лица. Прекращение выплаты пенсии допускается только по основаниям, прямо предусмотренным законом, а доказательств получения истцом пенсии от органов РФ ответчик не предоставил.

Суд учёл, что истец подал письменное уведомление о неполучении пенсии от Российской Федерации, поэтому указание в решении ПФУ факта получения им такой пенсии является необоснованным. В связи с этим суд признал противоправным и отменил решение Пенсионного фонда в части указания о получении пенсии от РФ и обязал ответчика возобновить выплату пенсии.

Таким образом, судебная практика по таким спорам демонстрирует общую тенденцию: органы Пенсионного фонда должны действовать исключительно в рамках закона. Прекращение или блокирование пенсий возможно только при наличии чётко определённых оснований и с соблюдением предусмотренных процедур, даже в условиях военного положения.

Также стоит напомнить, как уже писала «Судебно-юридическая газета», что лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или выехавшим с них на подконтрольную Украине территорию, пенсия или страховые выплаты осуществляются при условии неполучения соответствующих выплат от органов пенсионного обеспечения РФ. Об этом необходимо уведомить территориальный орган Пенсионного фонда.

Как отмечают в ПФУ, лицам, которые прошли физическую идентификацию в 2025 году, но ещё не подали такое уведомление, выплаты продлены до момента его подачи, но не дольше чем до 1 апреля 2026 года. Уведомление можно подать онлайн через веб-портал ПФУ, во время видеоидентификации, по почте или лично в сервисном центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.