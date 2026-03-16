Пенсії ВПО та жителям тимчасово окупованих територій: суди пояснили, коли ПФУ не має права зупиняти виплати

Суди все частіше стають на захист пенсіонерів із числа ВПО та жителів тимчасово окупованих територій у спорах із Пенсійним фондом.

Питання виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, залишається одним із найпроблемніших у соціальній сфері. Через зміну законодавства, нові процедури ідентифікації та перевірок, а також складність доступу до органів влади такі спори все частіше стають предметом судового розгляду.

Нова практика адміністративних судів у 2026 році свідчить, що Пенсійний фонд не завжди коректно застосовує правила щодо пенсійних виплат, тоді як суди наголошують: припиняти або зупиняти пенсію можна лише у випадках, передбачених законом і з дотриманням процедури.

Пенсію ВПО не можна припиняти через відсутність довідки ВПО

У справі № 200/240/26 Донецький окружний адміністративний суд розглянув спір щодо відмови Пенсійного фонду поновити виплату пенсії внутрішньо переміщеній особі. Причиною відмови стала відсутність нової довідки ВПО.

Позивач звернувся до суду з вимогою скасувати рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про відмову у поновленні виплати пенсії та зобов’язати поновити її виплату з 01.09.2019. Пенсія позивача була припинена у 2019 році у зв’язку з відсутністю реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. У 2025 році позивач пройшов ідентифікацію через відеоконференцію та подав через вебпортал Пенсійного фонду заяву про поновлення виплати, повідомивши також про неотримання пенсійних виплат від органів РФ. Водночас Пенсійний фонд відмовив у поновленні виплати, пославшись на відсутність нової довідки ВПО та необхідність особистого звернення. Як зазначено в матеріалах справи, за результатами розгляду заяви відповідач встановив, що «причина припинення виплати — 93 особливість (переселенець не зареєстрований)», а також вказав, що «до заяви про поновлення виплати пенсії не додано нової довідки про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи».

Суд зазначив, що відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, а органи влади зобов’язані діяти лише на підставі та у спосіб, передбачені законом (ч. 2 ст. 19 Конституції України). Перелік підстав для припинення виплати пенсії є вичерпним і визначений ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV, при цьому відсутність реєстрації як ВПО до такого переліку не належить. Крім того, п. 14-4 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону та п. 10 Порядку №299, передбачають, що підтвердження неотримання пенсії від органів РФ здійснюється шляхом повідомлення у заяві про поновлення виплати. Суд встановив, що позивач пройшов фізичну ідентифікацію та подав відповідну заяву, що відповідає вимогам законодавства.

З огляду на це суд визнав протиправним та скасував рішення Пенсійного фонду і зобов’язав відповідача поновити нарахування та виплату пенсії позивачу з 01.09.2019 із виплатою заборгованості.

Відеоідентифікація не є підставою для припинення пенсії

В іншій справі № 200/9318/25 Донецький окружний адміністративний суд розглянув ситуацію, коли Пенсійний фонд зупинив виплату пенсії особі, яка проживає на тимчасово окупованій території.

Позивач — внутрішньо переміщена особа та отримувач пенсії за віком — звернувся до суду з позовом до ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області, оскаржуючи зупинення з 1 липня 2025 року нарахування та виплати пенсії та просячи поновити її виплату з цієї дати. Пенсійний фонд призупинив виплату після проведення відеоідентифікації, під час якої позивач нібито повідомив про отримання регулярних виплат від органів пенсійного забезпечення незаконного формування «ДНР».

Як зазначено у матеріалах справи, позивачу було призупинено виплату пенсії з 01.07.2025 до з’ясування відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а згодом у поновленні виплати відмовлено з посиланням на нібито отримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

Суд дійшов висновку, що дії Пенсійного фонду є протиправними. Зокрема, відповідач не приймав належного рішення про припинення виплати пенсії з підстав, передбачених ст. 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а позивач пройшов фізичну ідентифікацію у встановлений строк.

Суд підкреслив, що відеоідентифікація проводиться виключно для встановлення особи отримувача пенсії. Перевірка інших обставин цією процедурою не передбачена. Крім того, законодавство надавало особі строк до 31 грудня 2025 року для подання повідомлення про неодержання пенсії від органів РФ.

Оскільки виплату було зупинено раніше і без належного рішення, суд визнав дії Пенсійного фонду протиправними та зобов’язав поновити виплату пенсії.

Помилкова відповідь під час ідентифікації не є підставою для припинення пенсії

Ще один спір виник у схожій справі № 420/1244/26, яку розглянув Одеський окружний адміністративний суд, стосувався відмови Пенсійного фонду поновити виплату пенсії особі, яка проживає на тимчасово окупованій території.

Після проведення Пенсійним фондом ідентифікації особи у форматі відеоконференції в рішенні органу було зазначено, що позивачка підтвердила отримання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. На підставі цієї інформації ГУ ПФУ у Вінницькій області припинило нарахування та виплату пенсії з 1 грудня 2025 року.

Позивачка заперечила такі відомості, пояснивши, що під час співбесіди неправильно зрозуміла запитання працівника ПФУ і відповіла ствердно, маючи на увазі нерегулярну гуманітарну допомогу на тимчасово окупованій території, а не пенсійні виплати РФ. Після цього вона подала письмову заяву до ПФУ, в якій повідомила, що не отримує пенсію від Російської Федерації, однак виплату пенсії їй не поновили, у зв’язку з чим вона звернулася до суду.

Суд зазначив, що право на пенсію є складовою конституційного права на соціальний захист і не може обмежуватися підзаконними актами або пов’язуватися з місцем проживання особи. Припинення виплати пенсії допускається лише з підстав, прямо передбачених законом, а доказів отримання позивачкою пенсії від органів РФ відповідач не надав.

Суд врахував, що позивачка подала письмове повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації, а тому визнання у рішенні ПФУ факту отримання нею такої пенсії є необґрунтованим. У зв’язку з цим суд визнав протиправним і скасував рішення Пенсійного фонду в частині зазначення про отримання пенсії від РФ та зобов’язав відповідача поновити виплату пенсії.

Отже, можна підсумувати, що судова практика у таких спорах показує спільну тенденцію: органи Пенсійного фонду повинні діяти виключно у межах закону. Припинення або блокування пенсій можливе лише за наявності чітко визначених підстав і з дотриманням передбачених процедур, навіть в умовах воєнного стану.

Також варто нагадати, як вже писала «Судово-юридична газета», що особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію, пенсія чи страхові виплати здійснюються за умови неодержання відповідних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Про це необхідно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду.

Як зазначають у ПФУ, особам, які пройшли фізичну ідентифікацію у 2025 році, але ще не подали таке повідомлення, виплати продовжено до моменту його подання, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року. Повідомлення можна подати онлайн через вебпортал ПФУ, під час відеоідентифікації, поштою або особисто у сервісному центрі.

