ПФ нагадав, кому з пенсіонерів необхідно повідомити до 1 квітня про неотримання виплат від РФ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особам, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або які під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії / страхових виплат проводиться за умови неодержання пенсії / страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

«Про факт неодержання пенсії та / або страхових виплат від РФ потрібно повідомити територіальний орган Пенсійний фонд України.

Тим, хто у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, виплати продовжено до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року (таке положення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року № 126)», - заявили в ПФ.

Якщо одержувач подав повідомлення про неодержання виплат від РФ у 2025 році, то у 2026 році повідомляти про це потрібно лише якщо змінилися обставини щодо отримання виплат.

ПФ нагадав, що подати повідомлення про неодержання пенсії та / або страхових виплат від рф, можна в один зі способів.

Онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі “Дистанційне інформування” потрібно поставити позначку біля відповідного рядка “Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації” та/або навпроти рядка “Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації”.

Під час відеоконференцзвʼязку з працівником головного управління Пенсійного фонду України. Відповідь на питання про отримання / неотримання виплат від рф фіксується в рішенні про встановлення / не встановлення особи за результатом відеоідентифікації.

Поштовим відправленням / поштовим відправленням з оголошеною цінністю:

особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат:

– повідомлення про отримання / неотримання виплат від рф (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування в живих

або

– зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Шляхом подання в сервісному центрі Пенсійного фонду України заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії, (щомісячного довічного грошового утримання).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.