ПФ нагадав, кому з пенсіонерів необхідно повідомити до 1 квітня про неотримання виплат від РФ

10:54, 16 березня 2026
Про факт неодержання пенсії або страхових виплат від РФ потрібно повідомити територіальний орган Пенсійний фонд України.
Особам, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або які під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії / страхових виплат проводиться за умови неодержання пенсії / страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

«Про факт неодержання пенсії та / або страхових виплат від РФ потрібно повідомити територіальний орган Пенсійний фонд України.

Тим, хто у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, виплати продовжено до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року (таке положення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2026 року № 126)», - заявили в ПФ.

Якщо одержувач подав повідомлення про неодержання виплат від РФ у 2025 році, то у 2026 році повідомляти про це потрібно лише якщо змінилися обставини щодо отримання виплат. 

ПФ нагадав, що подати повідомлення про неодержання пенсії та / або страхових виплат від рф, можна в один зі способів.

Онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі “Дистанційне інформування” потрібно поставити позначку біля відповідного рядка “Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації” та/або навпроти рядка “Не отримую страхові виплати у звʼязку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від Російської Федерації”.

Під час відеоконференцзвʼязку з працівником головного управління Пенсійного фонду України. Відповідь на питання про отримання / неотримання виплат від рф фіксується в рішенні про встановлення / не встановлення особи за результатом відеоідентифікації.

Поштовим відправленням / поштовим відправленням з оголошеною цінністю:

особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат:

– повідомлення про отримання / неотримання виплат від рф (у довільній формі) разом із посвідченням про перебування в живих

або

– зазначити необхідну інформацію в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат та надіслати її разом із посвідченням про перебування в живих і додатковими документами.

Шляхом подання в сервісному центрі Пенсійного фонду України заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії, (щомісячного довічного грошового утримання).

