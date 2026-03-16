ПФ напомнил, кому из пенсионеров необходимо сообщить до 1 апреля о неполучении выплат от РФ

О факте неполучения пенсии или страховых выплат от РФ необходимо сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Лицам, которые проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины или которые во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии / страховых выплат осуществляется при условии неполучения пенсии / страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

«О факте неполучения пенсии и / или страховых выплат от РФ необходимо сообщить территориальному органу Пенсионного фонда Украины.

Тем, кто в период с 1 января 2025 года до 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации, выплаты продлены до момента подачи такого уведомления, но не дольше чем до 1 апреля 2026 года (такое положение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 года № 126)», — заявили в ПФ.

Если получатель подал уведомление о неполучении выплат от РФ в 2025 году, то в 2026 году сообщать об этом нужно только в случае, если изменились обстоятельства относительно получения выплат.

ПФ напомнил, что подать уведомление о неполучении пенсии и / или страховых выплат от РФ можно одним из способов.

Онлайн — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи. В разделе «Дистанционное информирование» нужно поставить отметку возле соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации» и / или напротив строки «Не получаю страховые выплаты в связи с НВ / ПЗ или потерей кормильца от другого государства, в частности, от Российской Федерации».

Во время видеоконференцсвязи с работником главного управления Пенсионного фонда Украины. Ответ на вопрос о получении / неполучении выплат от РФ фиксируется в решении об установлении / неустановлении личности по результатам видеоидентификации.

Почтовым отправлением / почтовым отправлением с объявленной ценностью:

лицо, которое временно находится за границей, может отправить на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, где оно состоит на учете как получатель выплат:

– уведомление о получении / неполучении выплат от РФ (в произвольной форме) вместе с удостоверением о пребывании в живых

или

– указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), страховых выплат и направить ее вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

Путем подачи в сервисном центре Пенсионного фонда Украины заявления о назначении, перерасчете, возобновлении, продолжении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

