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«День без финансов»: в Румынии бастуют налоговики из-за сокращения премий

23:48, 4 июня 2026
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В стране частично приостановили работу налоговые службы и финансовые учреждения из-за недовольства новым законом об оплате труда.
«День без финансов»: в Румынии бастуют налоговики из-за сокращения премий
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В Румынии тысячи сотрудников налоговой службы и окружных администраций государственных финансов объявили забастовку из-за законодательных изменений в сфере оплаты труда. Об этом сообщает Digi24.

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В четверг утром сотрудники налоговых органов по всей стране прекратили работу. Они выражают несогласие с законом о единой системе оплаты труда, который, по словам протестующих, приведет к сокращению их премий примерно на 4 тысячи леев (около 760 евро).

Из-за забастовки офисы окружных администраций государственных финансов в различных регионах были закрыты. На зданиях размещены плакаты с лозунгами «Бунт за достоинство!» и «День без финансов».

Протестные действия также распространились на территориальные пенсионные фонды и отдельные судебные учреждения.

Работники финансового сектора требуют введения новой, пересмотренной шкалы оплаты труда. Сообщается, что представители профсоюзов отправились в Министерство труда для проведения переговоров по поправкам к закону.

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деньги Румыния премия

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