Больше денег для кино и новых возможностей для режиссеров: в Украине изменили правила государственной поддержки кинематографии

Подписанный закон предусматривает дополнительные возможности для украинских режиссеров и продюсеров, новые формы финансирования фильмов, поддержку молодых кадров и механизмы привлечения иностранных инвестиций в киноиндустрию.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины №4743-IX (законопроект №6194) о государственной поддержке кинематографии в Украине.

Документ направлен на модернизацию национальной киноиндустрии и создание новых механизмов её развития в современных условиях.

Закон внедряет новые подходы к формированию и функционированию украинской кинематографии. Среди ключевых направлений реформы — популяризация украинского кино в Украине и за рубежом, привлечение иностранных инвестиций в отрасль, поддержка молодых специалистов и творческих кадров, а также обновление системы классификации фильмов и конкурсных программ.

Основной целью закона является превращение украинской кинематографии в экономически устойчивую, конкурентоспособную и международно признанную отрасль. Предусмотренные изменения охватывают практически все этапы создания кинопродукта — от разработки сценария и производства фильма до его продвижения, распространения и популяризации на международном уровне.

Документ предусматривает расширение перечня видов, форматов, категорий и тематических направлений фильмов, которые могут претендовать на получение государственной поддержки. Также вводятся новые формы государственной поддержки кинематографии и определяются особенности их предоставления.

Особое внимание уделено совершенствованию механизмов сотрудничества с иностранными субъектами кинематографии. Закон совершенствует процедуру предоставления государственной поддержки в форме субсидий для возмещения части квалифицированных расходов на производство фильмов, а также определяет механизмы гарантирования выплат такой поддержки.

Кроме того, закон предусматривает проведение образовательных мероприятий в сфере киноискусства, направленных на развитие профессиональных компетенций, поддержку молодых специалистов и повышение общего уровня подготовки кадров в отрасли.

Также документ вносит изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности в законы «О государственной поддержке кинематографии в Украине», «О кинематографии» и «Об Украинском культурном фонде». В то же время изменения затрагивают отдельные нормативные акты в сфере обороны и деятельности правоохранительных органов, что должно обеспечить комплексный подход к развитию киноиндустрии и усилить взаимодействие отрасли с государственными институтами.

Ожидается, что реализация положений закона будет способствовать укреплению позиций украинской кинематографии на международном рынке, увеличению объёмов производства национального контента и созданию благоприятных условий для развития современной киноиндустрии в Украине.

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