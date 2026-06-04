Більше грошей для кіно та нові можливості для режисерів: в Україні змінили правила державної підтримки кінематографії

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №4743-IX (проєкт закону №6194) щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Документ спрямований на модернізацію національної кіноіндустрії та створення нових механізмів її розвитку в сучасних умовах.

Закон запроваджує нові підходи до формування та функціонування українського кінематографа. Серед ключових напрямів реформи — популяризація українського кіно в Україні та за кордоном, залучення іноземних інвестицій до галузі, підтримка молодих фахівців і творчих кадрів, а також оновлення системи класифікації фільмів та конкурсних програм.

Основною метою закону є перетворення українського кінематографа на економічно стійку, конкурентоспроможну та міжнародно визнану галузь. Передбачені зміни охоплюють практично всі етапи створення кінопродукту — від розробки сценарію та виробництва фільму до його просування, розповсюдження та популяризації на міжнародному рівні.

Документом передбачено розширення переліку видів, форматів, категорій і тематичних спрямувань фільмів, які можуть претендувати на отримання державної підтримки. Також запроваджуються нові форми державної підтримки кінематографії та визначаються особливості їх надання.

Окрему увагу приділено вдосконаленню механізмів співпраці з іноземними суб’єктами кінематографії. Закон удосконалює процедуру надання державної підтримки у формі субсидій для відшкодування частини кваліфікованих витрат на виробництво фільмів, а також визначає механізми гарантування виплат такої підтримки.

Крім того, закон передбачає проведення освітніх заходів у сфері кіномистецтва, спрямованих на розвиток професійних компетенцій, підтримку молодих спеціалістів та підвищення загального рівня підготовки кадрів у галузі.

Також документ вносить зміни до низки законодавчих актів України, зокрема до законів «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію» та «Про Український культурний фонд». Водночас зміни торкаються окремих нормативних актів у сфері оборони та діяльності правоохоронних органів, що має забезпечити комплексний підхід до розвитку кіноіндустрії та посилити взаємодію галузі з державними інституціями.

Очікується, що реалізація положень закону сприятиме зміцненню позицій українського кінематографа на міжнародному ринку, збільшенню обсягів виробництва національного контенту та створенню сприятливих умов для розвитку сучасної кіноіндустрії в Україні.