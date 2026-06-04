«День без фінансів»: у Румунії страйкують податківці через урізання премій

У країні частково зупинили роботу податкові служби та фінансові установи через невдоволення новим законом про оплату праці.

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У Румунії тисячі працівників податкової служби та окружних адміністрацій державних фінансів оголосили страйк через законодавчі зміни у сфері оплати праці. Про це повідомляє Digi24.

У четвер вранці працівники податкових органів по всій країні припинили роботу. Вони висловлюють незгоду із законом про єдину систему оплати праці, який, за словами протестувальників, призведе до скорочення їхніх премій приблизно на 4 тисячі леїв (близько 760 євро).

Через страйк офіси окружних адміністрацій державних фінансів у різних регіонах були закриті. На будівлях розміщені плакати з гаслами «Бунт за гідність!» та «День без фінансів».

Протестні дії також поширилися на територіальні пенсійні фонди та окремі судові установи.

Працівники фінансового сектору вимагають запровадження нової, переглянутої шкали оплати праці. Повідомляється, що представники профспілок вирушили до Міністерства праці для проведення переговорів щодо змін до закону.

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