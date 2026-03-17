ВСП уволил в отставку судью Донецкого апелляционного суда Татьяну Космачевскую
11:15, 17 марта 2026
Судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.
Во вторник, 17 марта, Высший совет правосудия решил уволить Космачевскую Татьяну Викторовну с должности судьи Донецкого апелляционного суда, командированную в Днепровский апелляционный суд. Об этом сообщил ВСП.
Высший совет правосудия отметил, что судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.
