ВРП звільнила у відставку суддю Донецького апеляційного суду Тетяну Космачевську
11:15, 17 березня 2026
Суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
У вівторок, 17 березня, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Космачевську Тетяну Вікторівну з посади судді Донецького апеляційного суду, відряджену до Дніпровського апеляційного суду. Про це повідомила ВРП.
Вища рада правосуддя зазначила, що суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Раніше ми писали, що ВРП відсторонила суддю Рожищенського райсуду Івана Сіліча від здійснення правосуддя.
Також Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.
