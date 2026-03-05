Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Золотаря Михайла Михайловича – суддю Іршавського районного суду Закарпатської області. Медуницю Ольгу Євгеніївну – суддю Східного апеляційного господарського суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.