Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

10:22, 5 березня 2026
У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

  1. Золотаря Михайла Михайловича – суддю Іршавського районного суду Закарпатської області.
  2. Медуницю Ольгу Євгеніївну – суддю Східного апеляційного господарського суду.

суддя ВРП

