Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку
10:22, 5 березня 2026
У зв’язку з поданням заяв про відставку ВРП вирішила звільнити двох суддів.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
- Золотаря Михайла Михайловича – суддю Іршавського районного суду Закарпатської області.
- Медуницю Ольгу Євгеніївну – суддю Східного апеляційного господарського суду.
