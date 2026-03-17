ОАЭ открыли воздушное пространство после временного закрытия из-за атаки дронов

Воздушное движение возобновлено после кратковременного ограничения безопасности.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов вновь разрешили полеты в воздушном пространстве страны после временного закрытия из-за атаки дронов и ракет, сообщает Bloomberg.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что работа воздушного транспорта вернулась к обычному режиму. Ранее ведомство объявило о полном закрытии воздушного пространства как «исключительной меры предосторожности» для обеспечения безопасности полетов, экипажей и территории страны на фоне быстро меняющихся событий в регионе.

По информации WAM, решение о закрытии воздушного пространства принималось после комплексной оценки рисков безопасности и операций, в полной координации с национальными и международными органами власти. Это первый случай за более чем две недели боевых действий и перебоев в авиасообщении, когда ОАЭ полностью ограничили полеты.

Кратковременное закрытие произошло после того, как главный международный аэропорт Дубая приостановил рейсы на несколько часов из-за удара беспилотника, вызвавшего пожар в топливном баке. Аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире для дальнемагистральных путешествий, подвергается регулярным нападениям с начала войны, что часто нарушает работу рейсов.

