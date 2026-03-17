ОАЭ открыли воздушное пространство после временного закрытия из-за атаки дронов

11:39, 17 марта 2026
Воздушное движение возобновлено после кратковременного ограничения безопасности.
ОАЭ открыли воздушное пространство после временного закрытия из-за атаки дронов
Власти Объединенных Арабских Эмиратов вновь разрешили полеты в воздушном пространстве страны после временного закрытия из-за атаки дронов и ракет, сообщает Bloomberg.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ сообщило, что работа воздушного транспорта вернулась к обычному режиму. Ранее ведомство объявило о полном закрытии воздушного пространства как «исключительной меры предосторожности» для обеспечения безопасности полетов, экипажей и территории страны на фоне быстро меняющихся событий в регионе.

По информации WAM, решение о закрытии воздушного пространства принималось после комплексной оценки рисков безопасности и операций, в полной координации с национальными и международными органами власти. Это первый случай за более чем две недели боевых действий и перебоев в авиасообщении, когда ОАЭ полностью ограничили полеты.

Кратковременное закрытие произошло после того, как главный международный аэропорт Дубая приостановил рейсы на несколько часов из-за удара беспилотника, вызвавшего пожар в топливном баке. Аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире для дальнемагистральных путешествий, подвергается регулярным нападениям с начала войны, что часто нарушает работу рейсов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военные-пенсионеры будут получать пенсии по инвалидности пожизненно — законопроект

Законопроект определяет порядок установления инвалидности и выплаты пенсий по инвалидности для военнослужащих и участников массовых протестов.

Как не потерять право на отсрочку: Верховный Суд рассказал, в каких случаях суд признает призыв законным

Верховный Суд обнародовал ключевые кейсы относительно невозможности обжалования повесток и тонкостей мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Григорий Усик: Аудит ГСА должен разграничить полномочия между Администрацией и ВСП

От неудовлетворительной оценки до проверки: ВСП проведет функциональный аудит ГСА.

БП ВС: ВСП может отказать в назначении судьи из-за сомнения в добропорядочности даже несмотря на рекомендацию ВККС

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что рекомендация ВККС не гарантирует назначения судьи — ВСП может отказать из-за обоснованного сомнения в добропорядочности кандидата.

Военный споткнулся с автоматом и застрелил побратима: почему суд в Харькове признал солдата виновным в неосторожном убийстве

Суд признал солдата виновным в убийстве и удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего.

