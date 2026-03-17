ОАЕ відкрили повітряний простір після тимчасового закриття через атаку дронів

11:39, 17 березня 2026
Повітряний рух відновлено після короткочасного обмеження безпеки.
Влада Об’єднаних Арабських Еміратів знову дозволила польоти в повітряному просторі країни після тимчасового закриття через атаку дронів і ракет, повідомляє Bloomberg.

Головне управління цивільної авіації ОАЕ повідомило, що робота повітряного транспорту повернулася до звичного режиму. Раніше відомство оголосило про повне закриття повітряного простору як «винятковий запобіжний захід» для гарантування безпеки польотів, екіпажів та території країни на тлі швидко мінливих подій у регіоні.

За інформацією WAM, рішення про закриття повітряного простору приймалося після комплексної оцінки ризиків безпеки та операцій, у повній координації з національними та міжнародними органами влади. Це перший випадок за понад два тижні бойових дій і перебоїв у авіасполученні, коли ОАЕ повністю обмежили польоти.

Короткочасне закриття сталося після того, як головний міжнародний аеропорт Дубая призупинив рейси на кілька годин через удар безпілотника, що спричинив пожежу в паливному баку. Аеропорт Дубая, один із найзавантаженіших у світі для далекомагістральних подорожей, зазнає регулярних нападів із початку війни, що часто порушує роботу рейсів.

