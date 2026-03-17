  1. В Украине

Из-за плохого обмена данными между госреестрами людей заставляют возвращать соцвыплаты

11:03, 17 марта 2026
По словам Гетманцева, система не учитывает доходы членов семьи, людям назначают помощь, а впоследствии выплаты признают ошибочными.
В Верховной Раде часть народных депутатов не поддержала в первом чтении правительственный законопроект о введении базовой социальной помощи (БСД). По словам председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, причиной стали, в частности, и проблемы, выявленные во время пилотного внедрения программы.

По его словам, несмотря на правильную идею упростить получение социальной помощи, на практике реализация программы пока вызывает серьезные замечания. Базовая социальная помощь в Украине действует как экспериментальный проект до 1 июля 2027 года.

Как отметил Гетманцев, при оформлении в некоторых случаях система не учитывает доходы одного из членов семьи. В результате гражданам назначают выплаты, которые они получают в течение нескольких месяцев и тратят на базовые потребности.

Однако впоследствии данные обновляются, и Пенсионный фонд требует вернуть средства, которые были начислены ошибочно. Таким образом, по словам депутата, социальная помощь фактически превращается в «беспроцентный кредит», который нужно вернуть.

«Люди эти деньги уже потратили – на еду, лекарства, коммунальные услуги. И теперь должны их возвращать только потому, что государственные системы не смогли вовремя обменяться данными. Это абсолютно неприемлемая ситуация», — подчеркнул он.

Гетманцев призывает правительство пересмотреть механизм предоставления помощи, устранить технические проблемы в обмене данными между государственными реестрами и сделать программу действительно человекоцентричной.

По его мнению, только после доработки и успешной работы системы ее можно будет закреплять на законодательном уровне.

Верховная Рада Украины правительство Минсоцполитики денежная помощь

