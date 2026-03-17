Через поганий обмін даними між держреєстрами людей змушують повертати соцвиплати

11:03, 17 березня 2026
За словами Гетманцева, система не враховує доходи членів сім'ї, людям призначають допомогу, а згодом виплати визнають помилковими.
У Верховній Раді частина народних депутатів не підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги (БСД). За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, причиною стали, зокрема, і проблеми, виявлені під час пілотного впровадження програми.

За його словами, попри правильну ідею спростити отримання соціальної допомоги, на практиці реалізація програми наразі викликає серйозні зауваження. Базова соціальна допомога в Україні діє як експериментальний проєкт до 1 липня 2027 року.

Як зазначив Гетманцев, під час оформлення у деяких випадках система не враховує доходи одного з членів сім’ї. У результаті громадянам призначають виплати, які вони отримують протягом кількох місяців і витрачають на базові потреби.

Однак згодом дані оновлюються, і Пенсійний фонд вимагає повернути кошти, які були нараховані помилково. Таким чином, за словами депутата, соціальна допомога фактично перетворюється на «безвідсотковий кредит», який потрібно повернути.

«Люди ці гроші вже витратили – на їжу, ліки, комунальні послуги. І тепер повинні їх повертати лише тому, що державні системи не змогли вчасно обмінятися даними. Це абсолютно неприйнятна ситуація», — наголосив він.

Гетманцев закликає уряд переглянути механізм надання допомоги, усунути технічні проблеми в обміні даними між державними реєстрами та зробити програму справді людиноцентричною.

На його думку, лише після доопрацювання та успішної роботи системи її можна буде закріплювати на законодавчому рівні.

Верховна Рада України уряд Мінсоцполітики грошова допомога

