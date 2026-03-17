В частині Львова можуть бути перебої з газом: назвали причину

Без газу наразі залишаються декілька вулиць Львова.

У Львові після вибуху та пожежі, що сталися 16 березня в районі Галицького перехрестя, для частини мешканців тимчасово призупинили подачу газу. Про це повідомила Львівської міської ради.

Зазначається, що увечері 16 березня через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання.

Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв на приватній стоянці тривалий час.

Пожежу локалізували ще ввечері, однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу.

Без газу наразі залишаються:

с. Малехів;

вул. Володимира Великого у м. Дубляни;

частково вул. Богдана Хмельницького у Львові.

У мерії додають, що відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах.

