  1. В Украине

В части Львова возможны перебои с газом: названа причина

12:15, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Без газа в настоящее время остаются несколько улиц Львова.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове после взрыва и пожара, произошедших 16 марта в районе Галицкого перекрестка, для части жителей временно приостановили подачу газа. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что вечером 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования.

В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял на частной стоянке длительное время.

Пожар локализовали еще вечером, однако в целях безопасности временно приостановили подачу газа.

Без газа в настоящее время остаются:

  • с. Малехов;
  • ул. Владимира Великого в г. Дубляны;
  • частично ул. Богдана Хмельницкого во Львове.

В мэрии добавляют, что восстановление газоснабжения уже начато. Работы могут продолжаться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]