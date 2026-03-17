В части Львова возможны перебои с газом: названа причина

Без газа в настоящее время остаются несколько улиц Львова.

Во Львове после взрыва и пожара, произошедших 16 марта в районе Галицкого перекрестка, для части жителей временно приостановили подачу газа. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что вечером 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования.

В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял на частной стоянке длительное время.

Пожар локализовали еще вечером, однако в целях безопасности временно приостановили подачу газа.

Без газа в настоящее время остаются:

с. Малехов;

ул. Владимира Великого в г. Дубляны;

частично ул. Богдана Хмельницкого во Львове.

В мэрии добавляют, что восстановление газоснабжения уже начато. Работы могут продолжаться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.

