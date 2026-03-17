  1. В Україні

До завершення кампанії декларування у держслужбовців залишилося два тижні

13:09, 17 березня 2026
Порушення вимог законодавства щодо декларування може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.
В Україні завершується кампанія декларування за 2026 рік — до кінцевого терміну подання декларацій залишилося два тижні. У Національному агентстві з питань запобігання корупції закликають не відкладати подання документів на останні дні, адже зростає навантаження на систему.

У НАЗК також нагадують, що порушення вимог законодавства щодо декларування може призвести до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Щоб спростити процес і зменшити ризик помилок, у НАЗК радять користуватися спеціальними ІТ-інструментами:

  • «Дані для декларації»;
  • «Часткове автозаповнення чернетки декларації».

Завдяки цим сервісам можна швидко заповнити ключові розділи декларації, а також відновити значну частину даних навіть у разі, якщо документи не подавалися кілька років.

