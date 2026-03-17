Програма «Доступні ліки»: затвердили оновлений перелік ліків та медичних виробів
Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені переліки препаратів та медичних виробів, що підлягають реімбурсації. До списку додано 26 нових лікарських засобів.
В оновленому переліку програми 621 лікарський засіб, 36 найменувань медвиробів, 32 комбіновані препарати та 59 препаратів інсуліну.
Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом в аптеках.
Наказ МОЗ набирає чинності з 31 березня.
З квітня програма «Доступні ліки» розширюється новими препаратами від серцево-судинних захворювань, діабету та хвороб дихальної системи.
