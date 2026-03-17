Программа «Доступные лекарства»: утвержден обновленный перечень лекарств и медицинских изделий

С апреля программа «Доступные лекарства» расширяется новыми препаратами от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательной системы.

Министерство здравоохранения утвердило обновленные перечни препаратов и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. В список добавлено 26 новых лекарственных средств.

В обновленном перечне программы — 621 лекарственное средство, 36 наименований медицинских изделий, 32 комбинированных препарата и 59 препаратов инсулина.

Программа «Доступные лекарства» позволяет пациентам получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту в аптеках.

Приказ Минздрава вступает в силу с 31 марта.

