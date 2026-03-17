ВРП внесла подання про призначення суддів до апеляційних судів і судів першої інстанції

13:47, 17 березня 2026
Вища рада правосуддя ухвалила 17 березня рішення про внесення подань Президентові України про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів та двох суддів до місцевих судів.

Мова йде про суддів:

Нікітіна Володимира Володимировича – на посаду судді Запорізького апеляційного суду;

Базарника  Богдана Ігоровича – на посаду судді Нетішинського міського суду Хмельницької області;

Бурзель  Юлії Валентинівни – на посаду судді Яготинського районного суду Київської області;

Шевчука Василя Володимировича – на посаду судді Закарпатського апеляційного суду;

Бєлоусова Артура Євгеновича – на посаду судді  Житомирського апеляційного суду;

Лавренюк Тетяни Анатоліївни – на посаду судді Східного апеляційного господарського суду.

