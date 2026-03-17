ВСП внес представление о назначении судей в апелляционные суды и суды первой инстанции

ВСП внесет представление о назначении четырех судей в апелляционные суды и двух судей в местные суды.

Высший совет правосудия 17 марта принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды и двух судей в местные суды.

Речь идет о судьях:

Никитине Владимире Владимировиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Базарнике Богдане Игоревиче – на должность судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области;

Бурзель Юлии Валентиновны – на должность судьи Яготинского районного суда Киевской области;

Шевчуке Василии Владимировиче – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;

Белоусове Артуре Евгеньевиче – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Лавренюк Татьяне Анатольевне – на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.

