ВСП внес представление о назначении судей в апелляционные суды и суды первой инстанции
Высший совет правосудия 17 марта принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды и двух судей в местные суды.
Речь идет о судьях:
Никитине Владимире Владимировиче – на должность судьи Запорожского апелляционного суда;
Базарнике Богдане Игоревиче – на должность судьи Нетешинского городского суда Хмельницкой области;
Бурзель Юлии Валентиновны – на должность судьи Яготинского районного суда Киевской области;
Шевчуке Василии Владимировиче – на должность судьи Закарпатского апелляционного суда;
Белоусове Артуре Евгеньевиче – на должность судьи Житомирского апелляционного суда;
Лавренюк Татьяне Анатольевне – на должность судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда.
