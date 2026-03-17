Володимир Зеленський пояснив, чому Україну не варто сприймати як країну, що лише просить допомогу

Президент наголосив, що ключовим фактором стримування війни є сильні та згуртовані союзи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не варто сприймати як державу, яка лише звертається по допомогу, адже вона захищає спільні інтереси та цінності союзників. Про це глава держави сказав в інтерв’ю New York Post.

За словами Президента, Україна виконує важливу роль у глобальній безпеці.

«Я дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить. Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що війна не так далеко, як здається.

«Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають», - підкреслив Президент.

На його думку, ключовим фактором стримування війни є сильні та згуртовані союзи.

«Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені», — підсумував Президент.

