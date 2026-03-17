Владимир Зеленский объяснил, почему Украину не стоит воспринимать как страну, которая лишь просит помощь
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не стоит воспринимать как государство, которое лишь обращается за помощью, ведь она защищает общие интересы и ценности союзников. Об этом глава государства сказал в интервью New York Post.
По словам Президента, Украина выполняет важную роль в глобальной безопасности.
«Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что война не так далеко, как кажется.
«Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться должен весь мир. Больше не работает так, что кто-то может купить современное оружие или заниматься добычей нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и они постоянно развиваются», - подчеркнул Президент.
По его мнению, ключевым фактором сдерживания войны являются сильные и сплоченные союзы.
«Если не разработать быстрого решения, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного безопасностного союза, то и будет война. Война приходит, когда ты слабый или один. Враги видят, когда союзы разделены», — подытожил Президент.
