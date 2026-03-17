Владимир Зеленский объяснил, почему Украину не стоит воспринимать как страну, которая лишь просит помощь

Президент подчеркнул, что ключевым фактором сдерживания войны являются сильные и сплоченные союзы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не стоит воспринимать как государство, которое лишь обращается за помощью, ведь она защищает общие интересы и ценности союзников. Об этом глава государства сказал в интервью New York Post.

По словам Президента, Украина выполняет важную роль в глобальной безопасности.

«Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что война не так далеко, как кажется.

«Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться должен весь мир. Больше не работает так, что кто-то может купить современное оружие или заниматься добычей нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и они постоянно развиваются», - подчеркнул Президент.

По его мнению, ключевым фактором сдерживания войны являются сильные и сплоченные союзы.

«Если не разработать быстрого решения, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного безопасностного союза, то и будет война. Война приходит, когда ты слабый или один. Враги видят, когда союзы разделены», — подытожил Президент.

