  1. В Украине

Владимир Зеленский объяснил, почему Украину не стоит воспринимать как страну, которая лишь просит помощь

12:15, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подчеркнул, что ключевым фактором сдерживания войны являются сильные и сплоченные союзы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не стоит воспринимать как государство, которое лишь обращается за помощью, ведь она защищает общие интересы и ценности союзников. Об этом глава государства сказал в интервью New York Post.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Президента, Украина выполняет важную роль в глобальной безопасности.

«Я очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что война не так далеко, как кажется.

«Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться должен весь мир. Больше не работает так, что кто-то может купить современное оружие или заниматься добычей нефти и газа и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и они постоянно развиваются», - подчеркнул Президент.

По его мнению, ключевым фактором сдерживания войны являются сильные и сплоченные союзы.

«Если не разработать быстрого решения, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного безопасностного союза, то и будет война. Война приходит, когда ты слабый или один. Враги видят, когда союзы разделены», — подытожил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]