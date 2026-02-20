  1. Суд інфо

Обрано голову Одеського апеляційного суду

18:40, 20 лютого 2026
Новим керівником суду на трирічний термін став Ігор Артеменко.
20 лютого в Одеському апеляційному суді відбулися збори суддів. Про це повідомили в пресслужбі суду.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів строком на три роки на посаду голови Одеського апеляційного суду обрано Артеменка Ігоря Анатолійовича.

суд Одеса

