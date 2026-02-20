Обрано голову Одеського апеляційного суду

Новим керівником суду на трирічний термін став Ігор Артеменко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

20 лютого в Одеському апеляційному суді відбулися збори суддів. Про це повідомили в пресслужбі суду.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів строком на три роки на посаду голови Одеського апеляційного суду обрано Артеменка Ігоря Анатолійовича.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.