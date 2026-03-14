Одеса готує повернення електротранспорту: що відомо про дату запуску трамваїв і тролейбусів

В Одесі найближчим часом можуть знову запустити трамваї та тролейбуси.

Як відомо, через серйозні проблеми з електропостачанням, спричинені російськими обстрілами, в Одесі з грудня не курсують тролейбуси та трамваї. Очікується, що після 20 березня ситуація зміниться.

За інформацією місцевого видання «Думська»,в КП «Одесміськелектротранс» відбулося зібрання працівників. Конкретних дат запуску електротранспорту не назвали, проте зазначили, що це може відбутися після 20 березня.

Загалом, зустріч організували, аби з’ясувати, скільки співробітників готові повернутися на робочі місця у разі відновлення руху.

В Одеській області ситуація з електропостачанням залишається найскладнішою в Україні, повідомляють у ДТЕК.

