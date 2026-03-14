Одесса готовит возврат электротранспорта: что известно о дате запуска трамваев и троллейбусов

07:54, 14 марта 2026
В Одессе в ближайшее время могут снова запустить трамваи и троллейбусы.
Как известно, из-за серьезных проблем с электроснабжением, вызванных российскими обстрелами, в Одессе с декабря не курсируют троллейбусы и трамваи. Ожидается, что после 20 марта ситуация поменяется.

По информации местного издания «Думская», в КП «Одесгорэлектротранс» состоялось собрание работников. Конкретные даты запуска электротранспорта не назвали, однако отметили, что это может произойти после 20 марта.

В общем, встречу организовали, чтобы выяснить, сколько сотрудников готовы вернуться на рабочие места в случае возобновления движения.

В Одесской области ситуация с электроснабжением остается самой сложной в Украине, сообщают в ДТЭК.

