  1. В Україні

В Одесі не працює електротранспорт: коли відновлять рух трамваїв і тролейбусів

13:05, 23 лютого 2026
Із 12 грудня в Одесі зупинено рух електротранспорту через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
фото: Одеське життя
В Одесі з 12 грудня припинено рух трамваїв і тролейбусів через пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських обстрілів. Щоб частково компенсувати відсутність електротранспорту, міська влада організувала роботу соціальних автобусів.

Заступник керівника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко в коментарі «Новини.LIVE» пояснив, що запуск трамваїв і тролейбусів можливий лише після повної стабілізації електропостачання. Наразі, за його словами, говорити про конкретні строки

відновлення роботи електротранспорту передчасно. Саме через це місто вимушено зробило ставку на автобусні маршрути соціального спрямування.

Посадовець повідомив, що транспорт для підтримки Одеси надали інші українські регіони, зокрема Миколаїв, Кропивницький, Львів, Маріуполь, а також громади Житомирщини. Водночас навіть за такої допомоги автобусів бракує, аби повністю замінити трамваї та тролейбуси.

Окремо він наголосив, що в пріоритеті залишається забезпечення безоплатного проїзду для пільгових категорій населення. Міська влада підтримує трамвайні колії та контактну мережу в належному стані, щоб після відновлення електропостачання громадський електротранспорт зміг якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи. Проте точна дата відновлення руху наразі невідома.

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Одесі дуже важка, особлива у Київському районі. Після дронової атаки по об’єкту енергетики багато домівок залишилися без світла та тепла. 

До Одеси терміново доправили додаткові генератори для заживлення критичної інфраструктури. Також до ремонтних робіт долучилися бригади з різних районів області та столиці.

Наразі багато будинків досі без електропостачання. Бригади продовжують працювати, у місті функціонують Пункти незламності. 

