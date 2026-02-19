  1. В Україні

Понад 130 тисяч абонентів без світла: до Одеси прибули генератори та ремонтні бригади з Києва

12:51, 19 лютого 2026
До Одеси терміново доправили додаткові генератори для заживлення критичної інфраструктури.
фото: Віктор Микита
Одеса та область поступово відновлюються після ворожих обстрілів і негоди, які призвели до серйозних проблем з електропостачанням.

До регіону з інших областей направлено додаткові засоби автономної енергогенерації. Вони допоможуть заживити інфраструктуру під час відновлювальних робіт. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

Окремі будинки в житлових кварталах міста вже заживлюють генераторами. Це дає можливість подати тепло та воду у квартири. Водночас основні зусилля спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. 

Через ворожі атаки та негоду без світла залишаються 99 тис абонентів в Київському районі Одеси та 36,6 тис - у населених пунктах Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів.

До ремонтних робіт долучилися бригади з різних районів області та столиці.

У місті розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву.

19 лютого в Київському районі Одеси відновила свою роботу одна з великих районних котелень.

До Одеси направили міські пасажирські автобуси для тимчасових перевезень, поки триває відновлення руху тролейбусів. Перші 10 автобусів уже виїхали з Київської області.

Як відомо, після нещодавного удару шахедами половина Одеси залишилася без світла та води. У ДТЕК повідомляли що підключити споживачів до інших джерел живлення наразі неможливо, оскільки весь технічний резерв уже використано.

енергетика генератор світло

