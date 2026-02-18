Резерви на нулі: у ДТЕК пояснили, чому половина Одеси у блекауті

Через атаки понад 100 тисяч сімей залишаються без світла.

фото: Одеська МВА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, після нещодавного удару шахедами половина Одеси залишилася без світла та води. Другу добу енергетики працюють задля відновлення живлення, але пошкодження критичні. Про це повідомили у ДТЕК.

На сьогодні без світла залишаються 107 тисяч клієнтів у Київському районі Одеси та частково в Одеському районі області.

Об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, котельні та інші важливі установи працюють від резервних джерел живлення там, де це технічно можливо.

“На жаль, перепідключити клієнтів від інших об’єктів неможливо – технічний резерв уже вичерпано”, – заявили у компанії.

Енергетики продовжують працювати цілодобово: розбирають завали, перевіряють пошкоджене обладнання, відновлюють лінії та розробляють тимчасові схеми подачі електроенергії.

Терміни відновлення електроенергії невідомі, у місті розгорнуто додаткові Пункти незламності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.