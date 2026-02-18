  1. В Україні

Половина Одеси без світла та води: у місті розгорнули додаткові пункти допомоги, фото

10:18, 18 лютого 2026
У мобільних наметах можна зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячий чай.
Фото: ДСНС
Вже другу добу половина Одеси залишається без електроенергії та водопостачання після масованої атаки шахедами. Найбільше постраждали Київський район міста та частина Одеського району.

За інформацією ДТЕК, внаслідок удару по енергетичному об’єкту зафіксовано значні руйнування. Відновлювальні роботи будуть складними й тривалими, а точні строки повернення світла наразі не прогнозуються.

Щоб підтримати мешканців під час тривалих відключень, рятувальники ДСНС розгорнули в місті додаткові мобільні пункти допомоги. На локаціях працюють опалювані намети, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом, отримати гарячий чай і воду та відпочити. Фахівці служби чергують цілодобово.

Пункти допомоги діють за адресами: вулиця Євгена Чикаленка, 50/1; парк «Луч» (кут Корольова — Левітана); проспект Князя Ярослава Мудрого, 2; вулиця Євгена Чикаленка, 55; вулиця Академіка Корольова, 85; проспект Князя Ярослава Мудрого, 22; вулиця Сім’ї Глодан, 49; проспект Небесної Сотні, 10а; проспект Небесної Сотні, 47/2; проспект Небесної Сотні, 87а; вулиця Євгена Чикаленка, 75; вулиця Академіка Корольова, 58а; проспект Небесної Сотні, 15А; вулиця Сім’ї Глодан, 4; вулиця Сергія Шелухіна, 57; вулиця Євгена Чикаленка, 81/1; вулиця Академіка Корольова, 55; проспект Небесної Сотні / Левітана (біля магазину «Копійка», фасад); парк Перемоги.

Ситуацію ускладнює негода: в Одесі сильний вітер, мокрий сніг та ожеледиця. Через це комунальні служби міста працюють у посиленому режимі.

Фото: Одеська МВА, ДСНС

ДСНС Одеса блекаут відключення світла світло обстріл вода

