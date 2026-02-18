Половина Одессы без света и воды: в городе развернули дополнительные пункты помощи, фото

В мобильных палатках можно согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячий чай.

Фото: ГСЧС

Уже вторые сутки половина Одессы остаётся без электроснабжения и водоснабжения после массированной атаки шахедами. Больше всего пострадали Киевский район города и часть Одесского района.

По информации ДТЭК, в результате удара по энергетическому объекту зафиксированы значительные разрушения. Восстановительные работы будут сложными и длительными, а точные сроки возвращения света в настоящее время не прогнозируются.

Чтобы поддержать жителей во время длительных отключений, спасатели ГСЧС развернули в городе дополнительные мобильные пункты помощи. На локациях работают отапливаемые палатки, где можно согреться, подзарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, получить горячий чай и воду и отдохнуть. Специалисты службы дежурят круглосуточно.

Пункты помощи действуют по адресам: улица Евгения Чикаленко, 50/1; парк «Луч» (угол Королёва — Левитана); проспект Князя Ярослава Мудрого, 2; улица Евгения Чикаленко, 55; улица Академика Королёва, 85; проспект Князя Ярослава Мудрого, 22; улица Семьи Глодан, 49; проспект Небесной Сотни, 10а; проспект Небесной Сотни, 47/2; проспект Небесной Сотни, 87а; улица Евгения Чикаленко, 75; улица Академика Королёва, 58а; проспект Небесной Сотни, 15А; улица Семьи Глодан, 4; улица Сергея Шелухина, 57; улица Евгения Чикаленко, 81/1; улица Академика Королёва, 55; проспект Небесной Сотни / Левитана (возле магазина «Копейка», фасад); парк Победы.

Ситуацию осложняет непогода: в Одессе сильный ветер, мокрый снег и гололёд. Из-за этого коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Фото: Одесская ГВА, ГСЧС

