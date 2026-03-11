НМТ-2026 за рубежом: в список добавили новую страну для прохождения теста
Национальный мультипредметный тест теперь можно будет сдать ещё в одной стране — Нидерландах.
Эта страна стала 31-й в списке государств, где планируют создать временные экзаменационные центры для проведения тестирования. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
НМТ будут проводить в двух нидерландских городах — Амстердаме и Гааге.
В УЦОКО предупреждают, что количество мест в оборудованных компьютерных центрах за границей ограничено. Если они будут исчерпаны, населённый пункт станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.
Отмечается, что сейчас уже нет свободных мест для прохождения НМТ в следующих городах:
Дюссельдорф и Кёльн (Германия);
Прага (Чехия);
Бухарест (Румыния);
Милан (Италия);
Катовице, Краков и Познань (Польша).
Если выпускник выбрал менее удобный для поездки населённый пункт, а теперь появилась более подходящая локация, до 7 апреля он может изменить регистрационные данные и выбрать другой город.
«Судебно-юридическая газета» публиковала пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться для участия в НМТ-2026.
