НМТ-2026 за рубежом: в список добавили новую страну для прохождения теста

22:36, 11 марта 2026
В Нидерландах НМТ можно будет составить в двух городах – Амстердаме и Гааге.
НМТ-2026 за рубежом: в список добавили новую страну для прохождения теста
Национальный мультипредметный тест теперь можно будет сдать ещё в одной стране — Нидерландах.

Эта страна стала 31-й в списке государств, где планируют создать временные экзаменационные центры для проведения тестирования. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

НМТ будут проводить в двух нидерландских городах — Амстердаме и Гааге.

В УЦОКО предупреждают, что количество мест в оборудованных компьютерных центрах за границей ограничено. Если они будут исчерпаны, населённый пункт станет недоступным для выбора в сервисе регистрации.

Отмечается, что сейчас уже нет свободных мест для прохождения НМТ в следующих городах:

Дюссельдорф и Кёльн (Германия);

Прага (Чехия);

Бухарест (Румыния);

Милан (Италия);

Катовице, Краков и Познань (Польша).

Если выпускник выбрал менее удобный для поездки населённый пункт, а теперь появилась более подходящая локация, до 7 апреля он может изменить регистрационные данные и выбрать другой город.

«Судебно-юридическая газета» публиковала пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться для участия в НМТ-2026.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) граница

