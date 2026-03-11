Прокуратура будет отстаивать позицию о справедливом наказании за убийство 16-летнего Матерухина, — Руслан Кравченко

Руслан Кравченко подчеркнул, что приговор Шевченковского районного суда Киева, которым обвиняемый осужден к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений, является законным и обоснованным.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что 11 марта в Киевском апелляционном суде состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина, которое произошло в апреле 2024 года на станции столичного фуникулера.

Он отметил, что позиция прокуратуры последовательна — приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый осужден к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений, является законным и обоснованным.

«Защита инициировала повторное исследование ряда доказательств — протоколов осмотра места происшествия, мобильного телефона и видеозаписей, материалов следственного эксперимента, а также заключения комплексной экспертизы.

В то же время все эти доказательства уже были исследованы судом первой инстанции при участии сторон процесса, в том числе обвиняемого и его защитника. Сторона защиты имела возможность обращать внимание суда на обстоятельства, которые считала существенными, и приводить свои аргументы.

В приговоре суд дал оценку всем доказательствам — с изложением содержания экспертных заключений и покадровым анализом видеозаписей. В то же время защита не привела ни одного аргумента, что определенные доказательства остались без оценки суда, а утверждения о якобы «внезапном конфликте» опровергаются установленными обстоятельствами дела.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В вагоне фуникулера он приставал к подросткам и оскорблял их. Без каких-либо оснований выбрал жертвой 16-летнего Максима Матерухина и, когда парень выходил из вагона, схватил его за одежду и с силой бросил в стекло станции. Это подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями и выводами экспертиз.

Объяснения стороны защиты относительно различного трактования доказательств фактически сводятся к попыткам затягивания процесса», — заявил он.

Руслан Кравченко добавил, что по результатам рассмотрения заявленных ходатайств суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Следующее судебное заседание состоится 25 марта.

«Прокуратура последовательно будет отстаивать свою позицию относительно неотвратимости справедливого наказания за убийство 16-летнего парня», — сказал Генпрокурор.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский районный суд Киева 22 сентября назначил пожизненное заключение Артему Косову. Тогда сторону обвинения в суде представлял лично Генпрокурор Руслан Кравченко. Комментируя пожизненный приговор, он заявил: «жизнь ребенка нельзя сопоставить с любым сроком заключения».

Добавим, Руслан Кравченко настаивает на пожизненном заключении по делу об убийстве 16-летнего Матерухина на столичном фуникулере.

